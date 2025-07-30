獨／五年磨一劍！銀行自家整合點數先行、跨業互抵再等等

銀行點數經濟改革露曙光。銀行公會31日將討論核議「會員機構發行點數自律規範」草案，雖僅十條條文，卻歷經五年研擬。銀行圈坦言，從未見一項草案討論如此久，顯示點數機制牽涉層面廣泛，是金融體系一項重大轉變。

事實上，最初構想遠比現在更具野心。五年前外界建議打造「金融生態圈」點數互通機制，例如純網銀LINE Bank若能讓其紅利點數用於LINE購物商城，反之商城點數也能折抵銀行手續費，將實現「雙向點數互抵」，促進跨業整合。

但這樣的模式至今未能落地。銀行主管指出，實務上目前多為銀行點數折抵外部消費（如停車費）的一方流通，異業平台的點數反向用於銀行服務的案例極少，合作多半止於「單向折抵」。

金管會官員說，當年確有開放雙向折抵的建議，但因各家銀行點數計算與使用規則不一，為維護市場秩序與消費者權益，請銀行公會研擬自律規範。

如今公會擬開放點數「可移轉、可整合、可交換」，為點數經濟的實際應用邁出關鍵一步。金管會將等公會核報來後，再做進一步研議。

銀行主管坦言，與異業點數「雙向整合」雖可擴大應用場景、打開生態圈想像，但牽涉平台串接、清算機制、系統改版，技術與成本門檻都高。

與其一步到位，不如先從銀行「自己內部」點數整合、轉贈與交換做起，先建立基本機制與使用者經驗，再尋求跨業推進。