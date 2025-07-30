獨／點數經濟革命來了！銀行點數可轉送、整合、交換 翻轉獲客模式

點數經濟掀金融革命。銀行公會已研擬新制，首度開放民眾可轉贈、整合、交換手中點數，擺脫「點數不足、到期蒸發」困境，擴大使用彈性，也為金融業打開顧客互動新戰場，點數經濟戰火正式引爆。

銀行公會31日理監事會上將討論全新的「會員機構發行點數自律規範」草案，核議後提報金管會備查，核備後就可上路。

金融圈預期，未來銀行若依規範開辦新服務，APP介面可望增設「點數交換」、「點數移轉」等欄位供用戶操作。

該草案有三大亮點：

這將使民眾手中原本各自分散的點數，未來不只能折抵消費，還能整合轉送，點數使用彈性大幅提升，向成熟應用邁出一大步。

銀行主管坦言，過去消費者累積各類點數常面臨「不足兌換」或「即將到期」的痛點，未來可透過轉移、合併、交換機制，提高點數價值實用性，達到「每一分點數都不浪費」的最大化效益，也提升客戶對銀行的黏著度與回訪率。

依據草案，點數可用於八大項目：商品兌換、折抵消費或電信帳單、機場接送、信用卡循環息、手續費、兌換哩程等，新增的則是同一銀行跨商品整合或贈送他人，及跨商品點數交換等項目。

具體而言，「移轉」機制將允許跨商品、跨客戶整合。例如A客戶在中信銀有三項金融產品，各自累積不同點數，未來可將這三項點數合併，甚至贈與同樣在中信銀的B客戶。

至於「交換」，則限於同一客戶、跨商品點數間轉換（禁跨客戶交換），例如房貸點數換成信用卡紅利，合併後再兌換機票或禮品。

草案也設下四大限制以防濫用：

一、點數移轉禁止做商業買賣，僅限同一家銀行內部客戶移轉，或持有人自己移轉整合。 二、點數交換限同一家銀行發行點數為限。 三、若銀行提供此服務，手續費須合理反映成本。 四、銀行須清楚揭露手續費、有效期限、轉贈次數與數量上限等資訊。

銀行主管說，當民眾點數能自由整合與使用，代表銀行不僅能追蹤客戶消費足跡、預測會員價值，更能持續創造互動機會，「點數不只是回饋機制，更是數位時代下的『顧客資產』，誰掌握點數經濟，誰就掌握未來金融主場優勢。」