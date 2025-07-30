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金管會發布壽險業第7回經驗生命表　死亡率改善10%

中央社／ 台北30日電
金管會近期訂定發布「台灣壽險業第7回經驗生命表」，預定明年1月1日生效。金管會表示，第7回經驗生命表平均死亡率相較第6回生命表約有10%的改善幅度。圖／本報資料照片
金管會近期訂定發布「台灣壽險業第7回經驗生命表」，預定明年1月1日生效。金管會表示，第7回經驗生命表平均死亡率相較第6回生命表約有10%的改善幅度。圖／本報資料照片

金管會近期訂定發布「台灣壽險業第7回經驗生命表」，預定明年1月1日生效。金管會表示，第7回經驗生命表平均死亡率相較第6回生命表約有10%的改善幅度。

金管會考慮醫療科技持續進步，帶動民眾壽命延長，適度檢討編制生命經驗表，該表反映台灣民眾平均死亡率概況，也是壽險業用以規劃保單與評估費率的參考依據之一。台灣壽險業第6回合生命經驗表自2021年7月1日實施至今已4年多。

金管會說明，第7回經驗生命表平均死亡率相較第6回約有10%的改善幅度。

至於調整生命表的影響，金管會向中央社說明，台灣已實施費率自由化多年，壽險商品定價採用的死亡率，各公司都是依過去的承保實際損失經驗，採最佳估計決定，並不必然使用第7回合生命表，很難論斷對壽險商品的定價是否產生影響。

壽險業者指出，目前商品多使用第6回生命表，新的生命表更新不會有太大影響，現在很少因生命表一更新就重新定價。

保單 壽險業 金管會 死亡率

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