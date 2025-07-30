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花旗助台灣企業完成近20項交易 榮獲11項國際大獎肯定

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
花旗運用綿密跨國網絡的優勢和強大的全球平台提供金融解決方案，支持客戶的在地及跨境業務需求。花旗銀行／提供
花旗運用綿密跨國網絡的優勢和強大的全球平台提供金融解決方案，支持客戶的在地及跨境業務需求。花旗銀行／提供

花旗集團2024年在台灣再創業績巔峰，協助企業完成近20項重大交易，涵蓋併購、股權及債券資本市場，成功締造市場領先地位，並獲得《亞洲金融》（FinanceAsia）、《歐元雜誌》（Euromoney）與《財資》（The Asset）三大國際金融媒體頒發共計11項大獎，成為外資銀行中的佼佼者。

花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心表示，花旗持續以全球平台與跨國網絡優勢，為台灣企業提供全方位金融解決方案，協助企業因應在地及跨境業務發展。今年獲得多項國際權威獎項，證明花旗在台灣金融市場的深耕與專業表現備受肯定。

根據《歐元雜誌》指出，花旗在台灣投資銀行業務中展現強勁的市場領導力，持續蟬聯在併購、股權與債券市場的排名領先地位。2024年花旗投資銀行團隊成功協助台灣企業完成將近20筆關鍵交易，並在相關領域取得最高市占率，寫下近年最佳業績。自2020年以來，花旗已為台灣企業從全球資本市場籌資超過270億美元，並提供逾110億美元的併購顧問服務，積極協助台灣企業拓展國際市場。

今年花旗榮獲《亞洲金融》頒發包括「最佳國際銀行」、「最佳國際投資銀行」、「最佳國際併購機構」、「最佳國際股權機構」、「最佳國際債券機構」、「最佳國際商業銀行－中小企業」等六項大獎；並由《歐元雜誌》頒發「最佳投資銀行」與「最佳併購投資銀行」雙料殊榮。

同時，花旗也在《財資》Triple A獎項中囊括「台灣最佳次保管銀行」、「最佳國際保管銀行」、「最佳保險託管專家」等多項肯定，展現其在企業金融、資本市場與財富託管領域的整體實力。花旗已連續22年獲《財資》「最佳國際銀行」榮耀。

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