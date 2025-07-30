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立委擬修金併法　金管會：不宜有逾越金融監理特別規定

中央社／ 台北30日電
金管會表示，不宜在金併法內有逾越金融監理範圍的特別規定。圖／本報資料照片
金管會表示，不宜在金併法內有逾越金融監理範圍的特別規定。圖／本報資料照片

立法院財委會明天將審查立委提出金併法部分條文修正草案，其中增訂併購金融機構應概括承受勞動契約等勞動權益事項。金管會表示，不宜在金併法內有逾越金融監理範圍的特別規定，審視過往金融機構併購案，對勞動權益的保障皆已優於勞基法

立法院財政委員會明天將審查立委牛煦庭等17人擬具「金融機構合併法部分條文修正草案」案。

針對修法意見，金管會書面報告內容指出，金融機構合併法（金併法）是提供金融機構辦理合併、程序簡化的專法，若涉及勞基法等其他法律實質部分，須尊重所屬主管機關的權責與法律架構，不宜在金併法內為逾越金融監理權限範圍的特別規定。

金管會指出，立委提案修正條文第15條第1項規定金融機構合併時，存續機構或新設機構概括承受勞動契約，將使金融業與其他行業適用的商定留用原則不一致。審視過往金融控股公司與金融機構併購實務，對勞動權益的保障皆已優於勞基法。如為保障各行各業併購案件的勞工權益，不宜因不同業別而有差別待遇。

金管會指出，修正草案規定併購方概括承受原勞動契約、工作規則等，可能影響合併後兩方員工及人事制度等整合，降低金融機構併購意願，擬退場的金融機構無法藉由整併退場，改循其他方式處理，未必對員工有利。

金管會指出，目前金融機構向主管機關申請合併時，應提具員工權益處理（如安置員工計畫）等重要事項說明，金管會也就員工權益保障等事項納入審酌，並督導金融機構確實依勞動基準法（勞基法）辦理。金控收購金融機構案例，金管會審查過程都要求金控說明與工會就員工安置計畫的協商結果，並於核准函中要求，對被併購公司員工權益保障部分，請存續公司持續維持勞資關係和諧。

此外，勞動部與金管會過去面對併購案時都會合作，也配合地方勞工行政主管機關適時介入協調，除了要求金融機構依法辦理勞工權益事項外，並協助勞資雙方協商員工安置計畫，以保障勞工權益。

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