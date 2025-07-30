中國信託金控捐款新臺幣2,000萬元 協助南部風災重建

臺灣南部地區受颱風和西南氣流影響，連日豪雨成災，造成多處停電、淹水、交通及通訊中斷，民眾生活受到影響。中國信託金控30日宣布捐款新臺幣2,000萬元至南部縣市，專款專用於災害援助、緊急醫療、災民安置及復原重建工作，盼與災區民眾攜手共度難關。

中國信託金控董事長顏文隆表示，中國信託長期投入社會公益，此次颱風及豪雨重創臺灣南部地區，為善盡企業社會責任，持續以實際行動回饋社會，協助受災民眾，亦對第一線救災人員獻上最高敬意。

為協助受災民眾度過難關，中國信託金控旗下中國信託商業銀行提供「家庭急難貸款服務」，凡客戶與本行往來任一商品（如存款、信用卡、保險、基金、貸款等），於急難事件發生日3個月內出具相關證明文件，即可提出貸款申請需求。提出申請後，將視授信規範及個人信用情況，最高可核貸新臺幣50萬元，貸款期限最長10年，免收提前清償違約金及開辦費，並提供最長前6個月為寬限期；此外，如受災客戶有信用卡繳款問題，亦提供彈性還款措施，相關資訊可撥打客服專線0800-024-365洽詢。

台灣人壽保險公司暨中國信託產物保險公司則成立緊急應變小組，啟動關懷服務及快速理賠。台灣人壽提供受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」，保戶可至全臺7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或在台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，依系統操作隨時可上傳資料並寄回正本申請理賠。中國信託產險成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務，保戶若有因此造成相關班機或旅程延誤，個人旅行綜合保險等相關理賠服務需求，可上官網www.ctbcins.com或撥打24小時客戶服務專線0800-075-777洽詢。

中國信託金控秉持人飢己飢、人溺己溺精神，於2016年臺東尼伯特風災、南臺灣地震、2024年花蓮地震等天災，皆積極投入援助行列，中國信託金控期盼受災民眾早日恢復正常生活，也向堅守崗位的救災人員致敬。