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2025世大運土銀隊員奪下1金3銀1銅好佳績 為國爭光

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
土地銀行羽球隊隊員(前排左起)許尹鏸、林煜傑、(後排左起)陳子睿、丁彥宸、蘇力揚、陳政寬勇奪2025萊茵魯爾世界大學運動會混合團體銀牌。土地銀行／提供
土地銀行羽球隊隊員(前排左起)許尹鏸、林煜傑、(後排左起)陳子睿、丁彥宸、蘇力揚、陳政寬勇奪2025萊茵魯爾世界大學運動會混合團體銀牌。土地銀行／提供

「2025萊茵魯爾世界大學運動會」，我國代表隊共奪下5金、13銀7銀好成績，其中土銀羽、網球隊隊員就貢獻1金3銀1銅，包括羽球項目：男子單打金牌、混合團體銀牌、男女混合雙打銀牌及銅牌，網球項目：女子雙打銀牌等5面獎牌，為國為行爭光。

本屆「2025萊茵魯爾世界大學運動會」，我國羽球代表隊隊員共計12名，土銀佔了6名之多。特別值得一提的是男子單打國手「台大學霸」丁彥宸，世界排名第91名，目前就讀臺灣大學工商管理學系3年級，在本屆金牌戰中，以2局完勝世界排名80名法國選手，且在單打6輪賽事中1局未失，強勢奪下男子單打金牌，最讓人驚艷。

另土銀羽球隊隊員蘇力揚、丁彥宸、陳子睿、林煜傑、陳政寬及許尹鏸等6人，在混合團體賽中也為我國添得1面銀牌。陳政寬及許尹鏸在男女混合雙打金牌賽中以2局惜敗同隊選手，奪得銀牌。林煜傑男女混合雙打四強賽不敵陳政寬及許尹鏸，奪得銅牌。女子網球隊隊員林芳安，在金牌戰中，決勝局超級搶10中以4比10的比分落敗，最終以1比2比分不敵日本選手，奪得銀牌。

此外，土銀善盡企業社會責任，培育新生代羽球選手，定期舉辦「青少年羽球夏令營」及「羽球我來了」等公益教學活動。今年「青少年羽球夏令營」業於7月28日在臺南市後甲國中舉行開訓典禮，共計200名學員參加。另土銀為關懷弱勢學子，亦特別邀請南台南家扶中心學員參與。

土地銀行已連續16年獲得教育部頒發「體育推手獎」的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項，今年亦報名參加甄選，可望連續17年獲得獎項殊榮。除此之外，土銀也在今年「第22屆國家品牌玉山獎」以「土銀深耕羽壇半世紀-金牌國手搖籃」為主題，獲得「最佳人氣品牌獎」，及「2025第九屆台北微電影展」以「土銀羽球營-深耕基層」為主題，獲得「網路最佳人氣獎」冠軍，透過長期推廣羽球運動，發揮企業社會責任，期許共創企業、社會及環境永續發展的璀璨未來。

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