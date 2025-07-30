永豐金證券總經理交接 蘇威嘉履新

永豐金證券30日舉行總經理交接儀式，原數位金融處處長蘇威嘉接任總經理，原總經理張李章隆榮退後續任永豐證創投董事長。

監交人永豐金證券董事長朱士廷表示，永豐金證券發展始終秉持與時俱進的精神，在每個階段都能任用最適合人才完成關鍵使命，期許蘇威嘉以其豐富的海內外歷練及數位科技專業，帶領公司迎接AI技術變革新挑戰，持續推動創新突破並開創新局面。朱士廷並祝福公司下一階段會更好，在金控持續扮演獲利核心要角。

朱士廷表示，蘇威嘉過去四年成功推動公司數位化發展，讓永豐金證券成券商數位科技與創新的領頭羊。他強調，「永豐金證券始終秉持與時俱進的精神，在不同階段由適合的人才完成階段性任務」。期許蘇威嘉以正向態度迎接AI技術變革等新挑戰，帶領公司持續創新突破，邁向下一個高峰。

蘇威嘉為六年級生，於民國98年加入永豐金證券，加入前即有證券自營經驗，加入後，曾任永豐金證券（亞洲）營運長、永豐金資產管理（亞洲）總經理，以及永豐金證券資訊處處長及數位金融處處長等職務。累積16年公司資歷，是永豐金證券全方位重點栽培的專業人才。

蘇威嘉表示，展望下一階段，蘇威嘉認為，AI技術快速演進、地緣政治波動及全球政策不確定性等外部挑戰，正是創新的契機。他承諾將以正向態度率領團隊，持續創新突破，迎接市場變局，致力於將永豐金證券打造為最具影響力的券商，開創全新里程碑。

未來，永豐金證券全新領導團隊將推動永豐金控（2890）「效率、科技、整合、跨境、永續」三年五大策略落地，注入全新成長動能，替股東創造更大價值，並在數位化與財富管理領域開啟新篇章。