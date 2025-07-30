永豐金證券總座蘇威嘉：正向迎接挑戰 打造最具影響力券商

永豐金證券30日於台開大樓會議中心舉行總經理交接儀式。原數位金融處處長蘇威嘉接任總經理，原總經理張李章隆榮退後續任永豐證創投董事長。監交人永豐金證券董事長朱士廷表示，永豐金證券發展始終秉持與時俱進的精神，在每個階段都能任用最適合人才完成關鍵使命，期許蘇威嘉以其豐富的海內外歷練及數位科技專業，帶領公司迎接AI技術變革新挑戰，持續推動創新突破並開創新局面。朱士廷並祝福公司下一階段會更好，在金控持續扮演獲利核心要角。

朱士廷在致詞中比喻：「如果銀行是農夫，券商就是獵人。」他解釋，券商業務橫跨承銷、自營、經紀等獨立領域，且需面對每日行情、成交量波動與同業競爭，對領導者的能力要求極高。他特別肯定前任總經理張李章隆在艱困環境下上任，這幾年繳出漂亮成績單，去(2024)年更帶領公司創下稅後淨利歷史最高水準，圓滿完成階段性任務。

談及新任總經理蘇威嘉，朱士廷表示，蘇威嘉過去四年成功推動公司數位化發展，讓永豐金證券成券商數位科技與創新的領頭羊。他強調，「永豐金證券始終秉持與時俱進的精神，在不同階段由適合的人才完成階段性任務」。期許蘇威嘉以正向態度迎接AI技術變革等新挑戰，帶領公司持續創新突破，邁向下一個高峰。

蘇威嘉為六年級生，於民國98年加入永豐金證券，加入前即有證券自營經驗，加入後，曾任永豐金證券（亞洲）營運長、永豐金資產管理（亞洲）總經理，以及永豐金證券資訊處處長及數位金融處處長等職務。累積16年公司資歷，是永豐金證券全方位重點栽培的專業人才。

在新任總經理致詞中，蘇威嘉特別感謝前總經理張李章隆過去三年推動的改革，為公司奠定穩健基礎，去(2024)年創下稅後淨利歷史最高紀錄，成為他未來奮鬥的目標，並期許年底前進一步提升市占率，為公司創造更卓越的成績。回顧16年的職涯，蘇威嘉表示，從香港到台北，歷經多元全新職位的歷練，公司提供成長機會，讓他能不斷突破自我，感激支持與信任。展望下一階段，蘇威嘉認為，AI技術快速演進、地緣政治波動及全球政策不確定性等外部挑戰，正是創新的契機。他承諾將以正向態度率領團隊，持續創新突破，迎接市場變局，致力於將永豐金證券打造為最具影響力的券商，開創全新里程碑。

未來，永豐金證券全新領導團隊將推動永豐金（2890）「效率、科技、整合、跨境、永續」三年五大策略落地，注入全新成長動能，替股東創造更大價值，並在數位化與財富管理領域開啟新篇章。