永豐餘綠色採購逾60億元 落實責任生產共築永續價值

永豐餘（1907）支持與落實綠色採購，在30日由環境部舉辦的「113年民間企業團體綠色採購績優單位」頒獎典禮，旗下中華紙漿（1905）與永豐實（6790）皆獲得表揚，位居製造業大型企業組第3名與第7名，合計綠色採購總金額逾60億元。

中華紙漿善盡漿紙企業的綠色使命，營運所需的原物料把環保標章納入採購準則，2024年台灣廠區綠色採購金額達45億元，金額較2023年提升，其中來自第三方認證林地(FSC與PEFC)的綠色木片及綠色紙漿採購量占整體採購量78%，較2023年成長12%。中華紙漿並以先進製程技術守護森林資源，提供多項環保標章產品，涵蓋風信子再生影印紙、環保再生書卡紙、以及運用在食品容器的「益利(CircuWell)全回收食安用紙」，成為淨零綠生活的好選擇。

永豐實作為台灣家用紙領導廠商，專注於環保與創新，為使用最多FSC森林認證的台灣家用紙品牌，2024年永豐實採購FSC漿料占採購全漿料總量78%，旗下五月花抽取式衛生紙全數採用FSC紙漿。永豐實去年更推出台灣首包「全紙包裝抽取式衛生紙」，帶動抽衛永續新風潮，達到責任生產且推動責任消費。

綠色採購蔚為趨勢，為展現對環境負責的決心，永豐餘各營運據點設備及辦公用品，皆以節能標章、環保標章等特性為優先採購考量，同時積極探索就近採購的機會，2024年永豐餘在地採購家數比例近93%，對所有新進供應商也要求簽署供應商行為準則，承諾遵循永續相關管理要求。

永豐餘創立一世紀以來，秉持著「醣經濟」的綠色思維，與時俱進導入新科技跟商業模式，傳遞永續價值，領先制定台灣首部紙製品碳排放標準—永豐餘《紙製品碳排放企業標準》，參考歐盟CEPI計算法並通過德國萊因TÜV查驗。永豐餘指出，纖維製品本質為生物碳的碳儲存載體，是淨零碳排的解方，計算「碳移除量(如樹木生長時行光合作用)」與「碳排放量(如生產過程中能源使用)」的差異，產品碳移除量越大對氣候影響越有幫助。

藉由《紙製品碳排放企業標準》，凸顯紙製品對淨零碳排的潛在助益，永豐餘為供應鏈碳管理與消費者，提供透明依據辨別環保友善產品，期能共同推廣綠色消費風潮，為產業與環境共生創造長遠價值。