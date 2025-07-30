中信產董座許東敏領軍！TeamWalk員工組隊 挑戰夜間健走拚永續健康減碳

TeamWalk一「夏」！台灣人壽子公司中國信託產險舉辦「夜間健走趣，一起來挑戰」活動，號召全臺17個服務據點、五百多名員工挑戰4公里夏夜健走，中國信託產險許東敏董事長強調，永續是一種態度，健走不僅是促進健康的活動，更是最實際的永續行動，勉勵員工「Never say Never」，全臺都是健身場。

身著運動服和健走鞋、頸上掛著毛巾，許東敏董事長與陳正煌總經理一身勁裝共同鳴笛，透過線上直播率領中國信託產險全臺各地員工一起健走，今年健走活動自7月23日起連辦四場，每次健走4公里（約6千步），相當於每人可減少1公斤排碳量，期望聚沙成塔為地球永續盡一份心力。

總經理陳正煌首場就走完9.68公里雙倍達標，他分享自己平時就有健走、打球的運動習慣，深刻體會規律運動的正能量和影響力，強調員工健康是企業最重要的資產，鼓勵大家多運動，有健康的團隊才能從容面對各項挑戰。

這一次夜間健走活動，不僅促進員工健康運動習慣，更進一步倡議「Environmental環境保護（節能減碳）」、「社會責任Social（員工照顧）」兩大ESG核心指標，實踐聯合國永續發展目標SDGs3健康與福祉；另外，中國信託產險亦定期舉辦「夏日節電競賽」，激勵員工投入節能環保行動，讓健康生活的態度、節能環保理念成為員工生活日常。

中國信託產險2020年起導入聯合國永續保險原則（Principles for Sustainable Insurance, PSI），運用核心本業提供住家綠能建材升級、電動車、太陽能再生能源等綠色保險商品，鼓勵民眾參與淨零生活，以實際行動面對氣候變遷議題，同時亦持續推動低碳營運，持續採購綠電，逐步降低傳統能源的依賴度，未來將持續發揮永續金融影響力，攜手員工邁向2050淨零目標。