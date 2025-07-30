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南山人壽首度舉辦NS Dance熱舞大賽

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
南山熱舞大賽大專院校組共有36所院校學生報名參加，由左到右依序為殿軍BLAZE4、亞軍HEPTA、冠軍Seraphi及季軍Soul Attack。圖／南山人壽提供
南山熱舞大賽大專院校組共有36所院校學生報名參加，由左到右依序為殿軍BLAZE4、亞軍HEPTA、冠軍Seraphi及季軍Soul Attack。圖／南山人壽提供

南山人壽作為永續健康領航者，透過多元的健康促進方式，為保戶社會與環境累積健康資本，今年首度舉辦「NS Dance南山熱舞大賽」，號召全台灣對舞蹈有興趣的優質業務人才以及大專院校的活力學子一同「跳舞存健康」。

賽事共吸引69隊，近400名選手報名，經過激烈的海選及決賽後，結果終於揭曉，由保生、群真及立盛通訊處聯合組成的「N.Life Crew」抱走南山業務組的冠軍獎盃，而大專院校組的冠軍隊伍，則是由黎明技術學院及國立臺灣戲曲學院聯合組成的「Seraphi」獲得評審好評，分別獲得5萬元及3萬6千元的獎金。南山人壽期許透過活動更貼近年輕族群、接軌校園，也藉由團體競賽，凝聚組織情感，為健康與夢想發聲。

南山人壽持續從創新商品與服務出發，推動保險價值轉型，走向事前健康促進，近年積極以「健康」為主軸舉辦多樣化的企業活動，今年更進一步啟動「每日存健康行動」，鼓勵民眾加入響應，為個人、生活、社會、企業與環境等五大健康帳戶存下資本。南山人壽表示，觀察到年輕優質業務人才對於舞蹈的興趣，今年首度舉辦「南山熱舞大賽」特分為「南山業務組」及「大專院校組」，號召通訊處業務夥伴與年輕學子報名，用舞蹈彼此交流、開創與Z世代對話的嶄新舞台

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