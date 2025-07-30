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下半年利空淡化！國泰投信：高股息基金「錢」景佳

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

前兩季台股受對等關稅與匯損疑慮影響，漲幅落後全球市場，下半年隨著利空淡化、美國降息與《大而美法案》減稅利多發酵，加上AI伺服器出貨助攻，台股有望展現新格局，面對尚未明朗的關稅變數，台廠布局策略加速往國際延伸，不再仰賴單一生產基地，而是透過半導體、AI伺服器、手機、網通設備等關鍵生產線，擴散到美墨、印度、越南、菲律賓等國，強化台灣企業在全球科技供應鏈中的關鍵地位。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，台股個股選擇不易，透過主動式台股基金可更有效率參與，在台幣匯率與關稅結果影響之下，找出具備匯率及關稅轉嫁能力的台灣廠商，將是投資布局的重點，該基金會持續精選AI相關類股，同時也會配置高息價值股，截至6月30日，國泰台灣高股息基金的產業配置包含半導體業29.57%、電子零組件26.87%、電腦及周邊13.82%、金融保險1.40%、食品工業1.71%等，打造「進可攻、退可守」之投資標的。

梁恩溢進一步補充，輝達在AI領域能有現今的非凡成就，台灣供應鏈功不可沒，從上游材料、IC設計，到中游製造、封裝、CoWoS，再到下游推出應用產品，皆仰賴台灣企業。2025年起，全球主要雲端服務供應商紛紛加速投入自研AI 晶片（ASIC）開發，市調機構IDTechEx 預估，資料中心 AI 晶片產值將在 2030 年突破 4,530 億美元，估算2025至2030年的年複合成長率將達到14 %，ASIC浪潮帶動整機系統全面升級，以台灣供應鏈滲透率最高，預計將大幅推升營收動能成長，台灣有機會成為最大受惠者。

觀察國泰台灣高股息基金（不配息型）年度報酬表現，2021至2024年，該基金年度報酬皆優於同類型基金的平均值，2021年時逢航運股起飛，本基金報酬為57.9%，優於同類型平均值的42.72%；2022年受到俄烏戰爭、通膨高漲、聯準會升息等影響，市場瀰漫恐慌氛圍，整年台股下跌4,081點，本基金積極調整配置，增加防禦類股，在同類型基金平均跌幅近三成（-29.07%）的情勢之下，本基金守住下跌兩成防線（-18.12%），2023及2024年受惠AI，本基金年度報酬分別繳出56.89%及30.48%佳績，優於平均值48.33%及21.91%。

國泰投信指出，先前因川普宣布過於激烈的對等關稅政策，台股提前盤整，認為台股市場最壞的時期已經過去，有機會迎來上漲行情，且今年以來新台幣走強，強升超過11%，外資近三個月呈現買超，台幣與台股長期呈現高度連動，尤其在外資匯入、台幣升值階段，也有機會為股市表現貢獻上漲動能。

台股 台幣匯率

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