國票金控捐款300萬元 協助丹娜絲颱風受災區災後重建

近日丹娜絲颱風重創台灣中南部地區，造成多處淹水、交通中斷與民生損失。國票金控（2889）秉持企業社會責任，並積極落實 ESG 永續發展精神中的社會參與（Social Engagement）與社會共融（Social Inclusion）理念，30日宣布捐款新台幣 300 萬元整，協助災區盡速重建，並提供即時援助。

本次捐款將匯入衛生福利部設立之賑災專戶，專款專用，以確保資源得以有效運用於第一線救災行動，支持受災民眾生活安置與環境重整。

國票金控強調，金融業不僅是經濟動能的重要角色，更應善盡企業公民責任，特別在面對極端氣候帶來的挑戰與風險時，應積極參與災害韌性（Disaster Resilience）建構與社會弱勢支援，強化全民安全網。

未來國票金控將持續關注災區的復原與重建進程，發揮金融資源的影響力，與政府、社會大眾攜手前行，為台灣的永續發展與社會福祉盡一份心力。