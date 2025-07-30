高齡化時代下的父職進化 磊山保經：壽險是家庭現金流「備援計畫」

台灣已正式邁入「超高齡社會」，國發會預估，2070年65歲以上老年人口占總人口比率將由2024年的19.2%，提高到46.5%；年齡中位數從45.1歲提高至62.4歲；青壯年人口扶養每1名老年人口，從3.6:1變成1:1，顯示高齡化進程持續加快。隨著家庭結構變遷與中高齡族群的快速擴大，父親在家庭中的經濟責任不僅延長，作為風險承擔者的角色也愈發重要。在父親節即將到來之際，磊山保經提醒，這個節日，不僅是家人傳達感謝與祝福的時刻，更是父親們重新檢視家庭保障布局的好時機。透過保單健檢與精算規劃，不僅能強化家庭現金流的抗壓能力，也能讓家人在面對未來風險時，更有底氣、更有保障，將父愛化為一份長久可靠的承諾。

磊山保經宸毅營運處業務總監羅志耀指出，許多民眾常高估自身的風險承受力，卻低估家庭一旦失去經濟支柱時的財務缺口。一場突如其來的變故，可能先影響年長者扶養、孩子教育及扶養、各式家庭支出負擔，進一步波及退休計畫與長照準備。壽險不只是保費預算的結果，而是根據不同人生階段精算出的保障設計，才能真正為家庭建立穩健的現金流安全閥。建議爸爸們，不妨在這個父親節，重新檢視保單內容，調整保障結構，讓那份對家庭無聲的愛，成為一份有系統、有承諾、值得家人依靠的未來保證。

對於20至35歲的年輕爸爸，羅志耀總監指出，即使保險預算有限，也應優先處理高風險、高支出的醫療項目，首要考量包括重大傷病、癌症保險與住院補貼等保障，同時搭配實支實付與意外險，為家庭建立基本的風險防護網。他強調，這個階段的重點不在於保額的高低，而是風險優先順序是否正確。對於風險承受度較高的年輕爸爸而言，投資型保單是一種結合保障與資產增值潛力的選擇。透過定期定額投入，不僅能穩健累積資產，也能在保障家庭的同時，掌握市場成長機會。不過仍須依據個人財務狀況與投資目標審慎評估，做好資產配置。

36至50歲為家庭責任最重階段，父親往往需同時承擔子女教育、房貸負擔與雙親照護壓力。羅志耀建議，壽險此時最重要的角色，就是補上家庭一旦失去經濟支柱後的「財務缺口」。根據一份「教育金準備大調查」結果顯示，平均每位子女所需的教育金高達新台幣471萬元。參考主計處「每戶家庭可支配所得中位數」為新台幣 96.1 萬元來看，這代表若家中有一名子女，要準備一位子女的教育金，約相當於家庭可支配所得的 4.9 倍。換句話說，若家庭每年不花掉任何可支配所得、純粹儲蓄，約需將近五年才能準備好一位子女完整教育所需的資金。這樣的財務壓力，對多數家庭而言並不輕鬆，更凸顯了長期規劃與提早準備的重要性。「這不是參考值，而是風險發生時需要填補的真實金額。」保障額度應依家庭現金流反推計算，不可憑印象或市場平均值配置。進取型族群可運用投資型保單靈活布局；若偏保守者，則建議選擇穩健型美元計價的壽險商品，並每年滾動檢視。

51歲以上的熟齡父親進入資產整合階段，壽險角色亦由風險保障轉向資產傳承與稅務規劃。熟齡客戶若健康條件允許，可透過終身壽險與變額萬能壽險，設計「生前贈與」或「分年繼承」機制，達成「留愛不留債」的目的。在資金充裕條件下，採高額躉繳方式可放大槓桿效果，不只擁有相對應的壽險額度，也可以確保退休後的生活品質。若同時需兼顧現金流，則可結合配息型基金，保本與收益兼顧。

磊山保經建議每一位父親，透過專業顧問的協助，為摯愛的家人預備一份「看得見、算得出、扛得住風險」的保障。讓沉默的付出不再只是一份隱形的責任，而是透過制度轉化為家人可以依靠、值得信賴的未來承諾。這份保障，不只是情感的象徵，更是在面對未知時，撐起全家的堅實後盾。