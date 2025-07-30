資誠高雄設「亞資中心辦公室」 搶攻資產管理與家族傳承商機

資誠聯合會計師事務所宣布，在金管會推動的「高雄亞洲新灣區資產管理中心」政策下，正式成立「資誠亞資中心辦公室」，由所長徐聖忠親自領軍，結合全球資源與本地專業，協助企業與高資產客戶掌握台灣資產管理產業的新機會，也為南台灣注入財富治理與金融轉型的新動能。

近年政府積極推動高雄轉型，不僅吸引科技大廠設廠，也帶動資產快速增值。資誠亞資中心辦公室執行長陳筱娟表示，許多在地家族原本以傳統產業起家，如今面臨資產規模暴增，對於稅務、繼承與治理的需求大幅提升。

陳筱娟強調，資誠將與進駐高雄的資產管理業者與金融機構密切合作，提供符合在地需求、兼顧國際法規的家族辦公室與財富傳承服務，協助客戶在變局中穩健前行。

長年服務高資產家族與企業主的資誠會計師洪連盛指出，台灣早已累積龐大隱形富豪資源，資產總額破兆，但目前多數仍透過海外私人銀行處理。若能有效導回10%，不僅強化本地資產管理生態，也將創造更多高薪專業職位，帶動整體金融服務產業升級。

資誠金融產業服務營運長郭柏如則指出，政府推動亞洲資產管理中心的同時，也為金融業者打開轉型窗口，包括制度鬆綁、監管創新與國際接軌等，讓金融機構有機會由區域角色轉型為全球資產平台。

不過，郭柏如也提醒，這段轉型之路充滿挑戰，包括法遵壓力、AI技術應用、跨境稅務風險與高資產客戶需求等，皆需全方位專業支援。

為此，資誠亞資中心辦公室匯聚各領域核心人才，包括副執行長暨法律事務所合夥律師許永欽、財顧公司董事長劉博文、稅務法律營運長段士良、家族辦公室主持會計師洪連盛等人，結合稅務、法遵、科技、金融實務與國際策略，將扮演金融產業制度改革的策略推動者與創新加速器，協助客戶在新一波金融地景中穩健布局、拓展資產版圖。

徐聖忠表示，高雄亞洲新灣區不只是地理位置的延伸，更是台灣資產管理實力升級的重要象徵。透過亞資中心辦公室的成立，資誠將積極協助政策落地，推動資產管理產業走向專業化、制度化與國際化，讓高雄在全球資產流動的舞台上占有一席之地。