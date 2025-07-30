勤業眾信搶進高雄資產管理區 助攻家族傳承與跨境理財

響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，勤業眾信在高雄亞洲新灣區設立「亞灣創新服務中心」，攜手金融業者搶攻高資產市場，打造家族治理與資產傳承的新基地。

首個試辦專區已正式揭牌，由高雄市長陳其邁與金管會主委彭金隆共同主持，包括14家銀行、3家保險業者已確認進駐，預計將提供跨境授信、家族辦公室與高資產理財等多元服務。

勤業眾信南區稅務部負責人賴永發表示，事務所深耕南台灣逾五十年，擁有完善的稅務、審計、法律與顧問團隊，第一時間響應政府政策進駐專區，就是看準高雄成為亞太資產管理樞紐的潛力。未來，專區內銀行將成為高資產人士的單一窗口，可串聯海內外資源，靈活操作國際金融商品，也提升資金配置的效率與彈性。

賴永發指出，隨著金融帳戶資訊交換（CRS）與受控外國公司課稅制度（CFC）上路，過往依賴境外操作的理財策略勢必要轉向，境內資產管理服務必須跟上趨勢。勤業眾信的專業團隊，將與進駐的金融業者共同合作，提供在地化且合規的資產配置方案，協助高資產族群將海外資金引回國內，達到「留財」與「引資」的雙重目標。

對於高資產家族日益關注的傳承與治理議題，勤業眾信私人暨家族企業服務稅務團隊王瑞鴻會計師表示，這是台灣政策首次明文提及「家族辦公室」，代表政府開始重視家族資產的結構化管理。高雄專區的成立，正是家族思考跨境資產配置、企業接班與世代傳承的關鍵時機點。