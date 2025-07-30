上半年金融債發行年增逾兩倍 壽險業公司債發行逾400億元

今年上半年國內債市呈現「公司債冷、金融債熱」，櫃買中心最新統計顯示，今年上半年，國內合計發行2,371億元的公司債，較2023年同期的3,214.9億元大減26.2%；反觀金融債，今年上半年發行金額達979億元，較去年同期的304億元大幅增長220%。

今年上半年債市亮點，金融債發行年增大爆發，包括中信銀、國泰世華銀、土銀、北富銀都相繼在上半年發行金融債，土銀上半年金融債合計發行186億元，拿下冠軍；中信銀以180.5億元為亞軍，輸出入銀行發行93億元排名第三，匯豐銀發行88億元及北富銀發行85.9億元，分居第四及第五名。

至於在公司債方面，台積電（2330）以333億元奪冠，其次為富邦金融集團（含富邦金109億元、富邦人壽190億元）合計299億元居次，排名第三為台電的235億元，中油以163億元居第四，南山人壽則以150億元擠入第五名。

為因應2026年即將接軌的保險資本標準（ICS 2.0）新制，壽險業者近年來積極透過發行次順位公司債籌資，以強化資本結構。根據櫃買中心統計，截至2025年6月底，壽險業者今年上半年累計次順位公司債發行金額達407.8億元。其中，富邦人壽以發行190億元位居第一，南山人壽以150億元緊追在後，全球人壽則發行53.4億元排名第三，三商美邦人壽也發行14.4億元。