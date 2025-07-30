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哈佛商業評論台灣最佳上市女 CEO 聯茂蔡韾暳入榜

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
聯茂執行長蔡馨暳先前受訪提到，公司深耕AI材料並積極開拓高階應用，看好聯茂營運可望自谷底回升，並優化產品組合改善獲利表現。記者尹慧中攝影
聯茂執行長蔡馨暳先前受訪提到，公司深耕AI材料並積極開拓高階應用，看好聯茂營運可望自谷底回升，並優化產品組合改善獲利表現。記者尹慧中攝影

哈佛商業評論出具今年度最新的台灣最佳上市女CEO，銅箔基板（CCL）廠商聯茂（6213）執行長蔡韾暳入榜2025台灣最佳上市女性CEO的20強名列第13，同時定穎投資控股總經理劉國瑾名列第18名是PCB族群的兩家代表廠商。

哈佛商業評論全球繁體中文版自2021年起，首創「台灣最佳上市櫃女性CEO調查」，以嚴謹的財務指標與ESG構面，盤點台灣女性企業領導者的表現。

調查每兩年進行一次，今年邁入第三屆。《哈佛商業評論》30日發布新聞稿，表揚優秀的上榜企業家，並於8月號雜誌公布完整榜單，推出專題報導，持續追蹤台灣上市櫃女性領導者在經營績效及追求永續成長的表現。

哈佛 領導者

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