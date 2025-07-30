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獨家／新光三越高層人事再生變數 吳昕陽副董兼總經理待商討

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
圖左為新光三越總經理吳昕陽、右為新光三越執行副總吳昕昌。 聯合報資料照片
圖左為新光三越總經理吳昕陽、右為新光三越執行副總吳昕昌。 聯合報資料照片

新光三越最新經營團隊7月中底定，不過這是新光三越有史以來，首見副董兼總經理，大股東吳東進身邊友人表示，未來為符合公司治理，希望下次改選能進行調整。

據了解，新光三越將於最近董事會中，針對此事，進行商討。

新光三越高層人事在本月16日出爐，因為日方董事田中豊彥表達要讓台灣團隊主導經營，不願續任副董事長，這使得現任總經理吳昕陽獲提名，成為新光三越首次出現副董及總經理為吳昕陽。

目前在新光三越的股東結構包括，持股逾六成的泛新光家族，日方三越伊勢丹持股21.5%及吳東興家族的18％。

吳東進身邊親友表示，副董兼總經理有利益衝突，未來希望避免，在公司朝向IPO，修改章程的同時，也進行適度調整，把公司治理做好。

談到新光三越，吳東進身邊親友表示，新光人壽對新光三越功不可沒，在1989年新光與日本三越的合資時，承諾在六都完成據點，在短短三年包括南西、站前、高雄三多等店，都陸續開幕，而在新光人壽未上市前，已幫新光三越蓋了南西、站前、高雄三多及台南中山店。

這些店不僅為新光人壽創造每年20億元租金收入，也為新光三越帶來每年200億元營收，這是當時資本額僅10億元的新光三越做不到的，親友表示，這當中更不能抹滅吳東進的功勞。

對於吳東興過去出任新光三越董事長，這是吳東進與吳東興堂兄弟之間的默契，未來新光集團三代接班，吳東進則希望從三代中，表現好的成員，一同來經營新光三越，創造兄弟齊心，共治共榮。

董事長 吳東進 新光三越

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