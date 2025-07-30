群益金鼎證券穩健多元 獲 Euromoney 台灣最佳證券商殊榮

國際知名財經媒體《Euromoney》近期公布「Awards for Excellence 2025」獲獎名單，群益金鼎證券（6005）以穩健多元經營策略、創新數位金融服務與優質客戶服務，獲得「台灣最佳證券商（Taiwan's Best Securities House）」殊榮。

《Euromoney》為全球金融產業最具權威性的媒體之一，「Awards for Excellence」為金融領域指標性獎項，每年評選出全球表現最卓越的機構，群益金鼎證券表現亮眼，在非金控證券業當中，債券承銷排名第一，不限用途餘額借貸款項系統年度成長達509%，蛛網智慧單年度成交量成長高達948%。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，近年持續強化營運競爭力，2024年獲利創歷史次高，經紀業務市占率穩步攀升，名列本土券商第六、獨立券商第一。未來將持續深化數位轉型與集團資源整合，穩健擴展業務版圖，成為具國際視野的券商邁進。

群益金鼎證券今年市占率與獲利排名持續攀升，5月獲利排名挺進市場前四名，6月經紀市占率更站上4%，創三年半來新高，展現穩健成長動能。

公司持續深化集團整合、優化資源配置，積極提升ROE，今年配息1.5元回饋股東，殖利率近6%，並連續16年穩定發放股利，是為高股息投資首選。

另一方面，群益金鼎證券積極推動數位轉型，近期推出全新交易平台「群益贏家Pro」，整合即時行情、靈活下單與個人化介面，提供視覺化資產圖表與股票行事曆。

從資產分布、成長曲線到除權息、法說會資訊每日更新，平台更領先推出指標雙視窗，整合大戶買賣力與技術指標，自組分析畫面，並內建三種下單模式，智慧單更提供多達十種，為慶祝上線，首次登入可得探奇發財金50元、每日交易再送10元，更推出限量「群益發財乖乖」，下載APP或分享探奇發財圖即可獲得，並可參加百萬獎勵活動。

在實踐企業社會責任方面，群益金鼎證券長年致力於推動永續與金融教育，近期榮獲亞洲ESG最高榮譽的「亞洲企業社會責任大獎（AREA）」，以「群益愛閱讀」專案榮獲「社會公益發展獎」。

群益愛閱讀連續推動12年，累計服務逾4,000名偏鄉學童，涵蓋全台13個縣市、16所小學，透過捐贈理財書籍、城市參訪與企業志工陪讀，實踐聯合國永續發展目標 SDG 4（優質教育）、SDG 10（減少不平等）與 SDG 17（夥伴關係）。