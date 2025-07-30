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再下一城！永豐金證券獲准為首家進駐高雄資產管理專區券商

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

永豐金證券獲准進駐「亞洲資產管理中心」高雄資產管理專區（以下稱高雄專區），成首家進駐的券商，財富管理業務再下一城！即日起，由苓雅分公司專責受理試辦產品與服務，初期試辦項目開放以信託方式購買金融商品，免除上架前的審查流程，提升金融商品上架效率。

高雄專區作為政府推動亞洲資產管理中心政策的核心試點，匯聚國內金融業者，致力提升台灣資產管理國際競爭力。永豐金證券進駐高雄專區後，規劃下一步將擴大試辦項目申請，朝與金控中的兩大事業體合作，包括永豐銀以及與子公司永豐金證券（亞洲），係2025年永豐金控擴大高端財富管理客戶耕耘重要一步。

永豐金證券規劃將為境外客戶與高資產客戶申請三大試辦項目，達到三大目的，包括，一、資金靈活運用：透過自益特定金錢信託受益權作為擔保，提供兼顧資金調度與資產持有的解決方案；二、引進境外基金產品：引進「未具證券投信基金性質之境外基金產品」，擴大投資人資產配置選擇；三、提供跨境金融服務：海外子公司人員在專區人員陪同下，提供海外金融商品及服務，滿足高資產客戶多元化需求。

永豐金證券長期深耕高資產客戶，為證券業推動有價證券多元信託先驅。2020年取得首批核准經營「高資產客戶理財服務複委託業務」，為該業務首批獲核准之證券商，更於2023年結合集團資源，攜手海外子公司永豐金資產管理（亞洲）公司，共同推出未具證券投資信託性質的境外基金，為高資產客戶提供更豐富的金融商品選擇及專業服務。

作為國內首家開辦股票安養信託及傳承信託的券商，永豐金證券信託資產規模居冠，專注於高資產客戶信託服務需要的股票傳承與稅務安排，靈活配置受益比例，助高資產客戶保留股權控制權同時能提前規劃家族股權傳承，展現創新與專業。未來，永豐金證券將持續深化布局財富管理業務，為台灣資產管理業的發展注入新動能。

永豐金控 財富管理 境外基金

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