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泰柬衝突 金融三業+基金曝險2,789億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

泰國柬埔寨爆發衝突，市場關注金融三業、基金曝險狀況。據金管會截至6月底統計，銀行、券商、保險業對泰柬總曝險額2,752.4億元，若加計基金36.24億元，合計總曝險2,788.6億元。

其中泰國曝險量1,743.7億元、柬埔寨1,008.7億元，泰國曝險額略高於柬埔寨。

若進一步以金融三業來看，銀行業泰國曝險1,106億元、柬埔寨1,004億元，合計2,110億元最多，較去年同期2,520億元，年減410億元或16%，又以對柬埔寨授信年大減384億元最多。

6月底有10家銀行，包括台銀、一銀、華銀、上海（5876）、國泰、輸銀、玉山、台新，中信在泰國設9家辦事處，另中信銀、兆豐銀均設子行。

銀行局副局長王允中說，國銀對海外曝險控管有一定機制，包括設專責單位控制風險、授信品質提列備抵呆帳、海外經營差異建立風險胃納量和風險辨識、存保也需監控海外曝險變化。

金管會也要求需滾動式檢討加強控管，如有海外事件發生時，需強化海外授信和投資風險控管，尤其是人身安全，總行要給予海外分支機構必要援助。

保險業中，壽險業對泰國曝險574億元、產險業1.13億元，合計575.13億元，年減8.7%，多以投資固定收益商品，如債券為主；柬埔寨僅產險業曝險0.89億元，年減10%。

保險局副局長蔡火炎說，保險業海外投資都已要求注意地緣政治風險，若有相關事件，內部需要有呈報措施，目前各業者依循要求辦理。

券商在泰柬曝險合計66.33億元，其中泰國曝險62.56億元、柬埔寨3.77億元，基金部分則有63檔投資泰國、規模是36.24億元，已無投資柬國基金。

泰國 柬埔寨

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