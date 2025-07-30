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台幣重貶1.83角 淪最弱亞幣…拋匯轉為觀望

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
新台幣29日盤中連續貶破29.6元、29.7元，終場以昨天最低價29.706元收盤，重貶1.83角。聯合報系資料照
新台幣29日盤中連續貶破29.6元、29.7元，終場以昨天最低價29.706元收盤，重貶1.83角。聯合報系資料照

美國陸續與多國達成貿易協議，美元指數大舉反彈，已回升至99以上，非美貨幣貶壓加大，新台幣昨（29）日盤中連續貶破29.6元、29.7元，終場以昨天最低價29.706元收盤，重貶1.83角，連四貶，為7月以來的新低價，成交量放大到19.665億美元。

匯銀人士表示，估計外資昨天匯出8~9億美元，尤其下午盤匯出金額擴大，而出口商原本在上午還有月底的例行性拋匯，但到了下午盤看到新台幣貶值幅度擴大，拋匯也轉為觀望。

新台幣昨天貶值幅度達0.62%，成為最弱亞幣。據央行統計，星幣昨天貶值0.26%，人民幣貶值0.05%，日圓貶值0.2%，韓元貶值0.43%，越南盾貶值0.12%；美元指數升值0.76%，歐元貶值1.03%。

台灣罷免投票政治面事件告一段落，市場焦點回歸國際金融情勢與基本面消息。匯銀主管指出，台美關稅議題尚未明朗，投資人多採取觀望態度，靜待實際稅率揭曉。一旦對等關稅稅率高於預期（20%以上），預料將對新台幣形成貶值壓力；若稅率低於預期，新台幣則有機會小幅回升。

匯銀主管指出，隨著歐美達成部分協議，貿易戰疑慮逐漸消退，投資人對美元與美債信心有所回升，近期美元指數明顯轉強，非美貨幣貶值壓力大，目前市場上美元賣壓減少，使得新台幣一路貶值，央行並未大力進場調節，順應「柳樹理論」讓新台幣走貶。

市場目光正逐漸轉向聯準會的貨幣政策動向。本周聯準會與日本央行將召開利率決策會議，市場普遍預期兩大央行將按兵不動，不過，聯準會的會後聲明與主席鮑爾的記者會備受外界矚目，市場將從中推敲Fed可能降息的時間點。目前市場普遍預期Fed最快將於9月重啟降息循環。

匯銀 新台幣 日本央行

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