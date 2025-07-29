關稅加匯率陰霾 上半年公發公司募資金額創5年新低

金管會今天公布統計，國內公開發行公司今年上半年國內外募資件數共161件、募資金額為新台幣3412.02億元，件數與金額皆創近5年新低。

金管會官員說明，主要因上半年受到美國對等關稅衝擊跟新台幣匯率變動影響，企業相對觀望，因此影響籌資狀況。

金管會今天公布今年上半年度公開發行公司募集發行及私募有價證券情形。

金管會統計顯示，今年上半年公開發行公司國內募資申報生效案件160件，金額為3160.77億元，加上海外募資申報生效案件1件，金額251.25億元，籌資案件共161件，金額為3412.02億元，分別較去年同期減少16.58%與25.91%，且件數跟金額皆創近5年新低。

金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會上表示，主要因今年上半年受到美國對等關稅衝擊還有新台幣匯率變動影響，企業處於觀望階段，影響件數跟金額。不過，企業籌資管道多元，加上企業這幾年營收獲利創高，公司營運資金比較充足，也可能沒那麼急著對外投資。

此外，今年上半年公開發行公司辦理私募案件共45件，金額為458.34億元，件數年減19.64%，金額年減67.73%。高晶萍指出，主要是去年台灣電力股份有限公司發行私募普通股1001億元，台電募資金額較大所致。

金管會統計顯示，今年上半年度公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額的92.63%，海外募集金額占總募集金額的7.37%，顯示企業仍以國內募集資金為主。

觀察企業上半年辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途，以償還債款為大宗占比為40.96%，其次為擴充廠房設備占比23.87%，再來是充實營運資金占比22.58%。