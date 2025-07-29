金融建言白皮書期中報告 業者喊降4項金融稅制拚亞資聚焦家辦、證交稅

2025年金融建言白皮書期中報告29日出爐，業者喊降七項金融稅制中，有四項都與推進亞資中心有關，一、設立家族辦公室的所得稅減免，二、家辦與國際資產管理業者的投資所得減免，三、私募股權基金適用產創條例課稅，四、建構合理的證交稅，以壯大股市吸引外資。

另三項包括公司債、金融債、債券ETF、債券主動式ETF等四項商品，建議課證交稅可繼續停徵十年，從2027年元旦停徵到2036年底止；金融營業稅降到2%；免除金融業銀錢收據印花稅。

2025年金融建言白皮書涵蓋強化金融韌性、促進金融市場發展、金融科技創新、推動金融永續、及優化金融監理法規制度等五大主題，共38項建言、58項具體建議作法，應是近年建言中較多者。

又以爭取金融稅賦是業者的共識。據了解，今年新加入的會計師公會就因應亞資中心，爭取設立家族辦公室、國際資產管理公司（如EAM）爭取設立與投資稅賦減免。

業者建議，參考香港、新加坡租稅政策，優化稅制，打造國內家族辦公室、吸引國際資產管理業者來台，有兩大建議，一、針對符合一定條件的家辦、國際資產公司，放寬實際管理處所的認定標準，給予相關所得稅減免。

二、這些合規的家辦、國際資產管理公司也建議給予投資相關所得稅減免，避免造成基金的全球所得在台灣課稅的不利影響，提高國際資產管理公司來台意願。

所謂「一定條件」例如設立登記在資產管理專區、達一定AUM規模、具實質營運、至少一定比例或金額投資台灣等。

業者也建議參照各國對有限合夥的課稅方式，放寬台灣有限合夥私募股權基金適用產業創新條例穿透式課稅的資格及條件，有助於增加投資誘因，吸引國際資金，提升資產管理規模。

券商公會認為，有合理又穩定的證交稅，壯大股市、提升國際競爭力是邁向亞資中心的重要基礎，因此建議證交所、櫃買中心通盤研究如何建構合理證交稅，作為給金管會和財政部政策溝通參考。

一家券商高層說，如新加坡電子下單免稅、韓國證交稅僅課千分之1.5，台灣證交稅課千分之三仍偏高，加上如當沖降稅、權證避險都有降稅時間，屢屢等到屆滿才再檢討，容易造成市場不穩定。

據透露，29日會議中，財政部面臨業者爭取鬆綁稅制，仍要求各公會業者須提出稅式支出報告，才能做進一步政策效益評估。