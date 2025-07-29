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數位保險公司門開了！8月可申請 五路人馬有興趣

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

「數位保險公司」門開了。金管會29日宣布，8月起開放業者申設「數位保險公司」，據金管會掌握，目前有5路人馬有透過監理門診探詢中。市場認為，網路保險平台、金融科技業、及曾在法說會上表達興趣的玉山金（2884），都可能是潛在申請者。

金管會是在4月預告申設「數位保險公司」，有七大變革：申設資本額最低5億元起（產險5億元、壽險10億元）、股東無設限、准有實體通路、至少20%收入來自創新、享最多一年半「獨家」創新期，鼓勵外國數位保險業登台，及不限時也不限量。

29日預告期滿，中間並無外界建議意見，同時公布六項配套措施：數位保險公司開業次年度起，創新商品與服務的保費收入、或銷售件數需每年達20%，每年度結算起兩個月內向金管會申報。

其他還包括數位保險公司核准銷售、試辦或實驗創新商品的審查程序、送審文件、數位保險公司首年做網路投保，不受資本適足規範等限制，金管會也修正保單審查委員會的規定，委員會最多設17人，金管會官員將占有一定比率。

保險局副局長蔡火炎說，數位保險公司可做線下實體業務招攬，但保留20%的創新保單和服務，資本監理規定仍比照一般保險公司，包括股東發起人、大股東適格性、增資能力等都會列入審查。

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