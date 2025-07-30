財部：金融業降稅先由金管會評估

金融業者提出七項減稅建言，包含延續公司債、債券ETF免徵證交稅優惠等。財政部官員昨（29）日表示，租稅優惠是否持續、或是否改為常態性免稅，應由金管會評估，若認為有其必要，也應由金管會提出稅式支出評估報告給財政部，再來討論。

為衝刺亞洲資產管理中心，金融建言白皮書中提出許多降稅建言。其中，公司債、債券ETF、金融債免徵證交稅優惠，將於2026年底落日，業者喊話再延十年。

財政部官員表示，距離這些免稅優惠屆期還有一年半，依修法流程，金管會應先評估市場狀況，假設有必要繼續實施，或改為常態免稅，就應由金管會提出稅式支出評估報告，併同相關意見交給財政部討論。

根據金管會前次所提的稅評，公司債及金融債券等證交稅2017年停徵後，國內法人機構持續透過債券市場籌資，以取得長期穩定資金，足見證交稅停徵政策對市場有所幫助。

另外業者呼籲調降銀行及保險本業營業稅，從5％降至2％。據了解，銀保本業5%營業稅自今年起不再撥入金融準備金，金管會去年就已向財政部爭取，希望順勢讓銀保本業稅率降至2％，但經跨部會討論後，最後並未如金融業預期調降。

當時財政部表示，經比較國際稅率，雖稅制不盡相同，但從實質負擔來看，台灣的銀保本業營業稅沒有比較重；另在考量財政需求下，相關稅收不再撥入準備金後，稅收直接進國庫。