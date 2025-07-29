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企業國內外私募案刷低 金管會曝三大關鍵原因

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布2025年上半年企業國內外募資件數206件、籌資額3,870.4億元，件數與籌資額同寫近五年同期新低。圖／聯合報系資料照片
金管會公布2025年上半年企業國內外募資件數206件、籌資額3,870.4億元，件數與籌資額同寫近五年同期新低。圖／聯合報系資料照片

金管會公布2025年上半年企業國內外募資件數206件、籌資額3,870.4億元，件數與籌資額同寫近五年同期新低，證期局副局長高晶萍說，一、今年上半年美國對等關稅衝擊，二、台幣匯率波動，這兩項因素都讓企業陷入觀望，三、企業帳上營運資金充足，降低籌資急迫性。

高晶萍坦言，關稅會影響企業布局，加上匯率變動大，若辦現增可能會讓股本膨脹，稀釋每股盈餘，企業會綜合判斷籌資成本、獲利性、股東股權影響。

也因籌資工具多元，企業考慮籌資成本、工具，並非募資情況轉差，公司發展變差，也有一部分原因是企業近年營收、獲利刷高，企業帳上營運資金充足，降低對外籌資的急迫性。

據金管會統計，今年上半年公發公司國內外公私募206件，年減17%，籌資總額3,870.4億元，年減35.8%，同步下探2021年來的近五年同期新低。

再進一步觀察籌資後的資金用途，則以還債占四成為大宗，擴廠則占24%是近五年同期第三高，前次高點是2022年的28%。

高晶萍解釋，2024年籌資後拿來還債占28%較低，是因去年金融業為改善適足率大舉發債、充實營運資金，使2024年充實營運資金攀升到47%，稀釋掉還債比例。2025年和2023年還債占比都約4~5成。

擴廠占比部分，則是看企業是否有需求，一般公司資金來源多元，也許公司有擴廠需求但資金來源可能是跟銀行聯貸並非從籌資而來，過往都約在兩成左右。

募資 關稅 美國 金管會 金融業 台幣匯率

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