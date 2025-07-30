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壽險資金投入基建鬆綁 限額拉高到15% 投資總量能近5兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
壽險資金准投入政府核定的「基礎建設」。聯合報系資料照
壽險資金准投入政府核定的「基礎建設」。聯合報系資料照

金管會昨（29）日指出，為配合「兆元投資國家發展方案」，將修改相關法規，有三大亮點，一、壽險資金准投入政府核定的「基礎建設」，二、投資限額從可運用資金10%拉高到15%，將有4.88兆元總投資量能，三、比照公建採事後審查的適用門檻，最快10月底前上路。

據了解，有一家大型壽險業者，投資公建總額已達其可運用資金的7%，後續該業者還有很多案子想要投資，鬆綁投資限額後，有助該業者大增投資量能。

「基礎建設」與目前壽險資金投資的「公共建設」差在哪裡？保險局副局長蔡火炎說，基礎建設範圍較公建大，可能一部分會與促參法中，政府主辦的公建重疊，另一部分是由民間發起，例如民間自建自用，但須具一定的公共效益。

例如再生水、倉儲設施、物流中心等為「廣義的基礎建設」，最終將由國發會做「基礎建設」的定義。蔡火炎說，壽險投資基礎建設，非公建的風險係數會比1.28%還高。目前投資公建風險係數是1.28%。

據金管會統計到6月底止，壽險辦理專案運用、公共及社會福利事業總投資額是6,232億元，僅占可運用資金0.46%，明明離10%門檻還很大，為何卻要再放寬到15%？ 蔡火炎坦言，專案運用投資限額的確尚未到10%，調整到15%是以「政策鼓勵」做宣示，鼓勵壽險資金往投資基礎建設、投資國內這方向來做。

據保險局初估，以舊制投資限額10%，壽險投資國內建設已有3.25兆元（含目前已投資的6,232億元），增加5%的投資量能是1.63兆元，換言之，新制15%將共有4.88兆元壽險投資動能可投入國內建設。

目前壽險業依照促參法，已投資國內多項公建，包括大型物流中心、棒球場、風電、太陽能光電，產業園區、觀光旅館和資源回收業等；一旦基礎建設定義出爐，市場預料將會有更多案源供業者投資。

何時會有壽險投資「基礎建設」首案？蔡火炎說，該法規預告60天，預計10月底前上路，另還涉及國發會對基礎建設的定義，要等定義、才會有相關案源，壽險業評估才再去投資。

壽險業 基礎建設

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