台新新光金控善盡社會責任 捐千萬元賑災

近期受颱風及西南氣流影響導致連日豪雨，使得台灣中南部出現嚴重淹水、房屋破損等情事。

台新新光金控（2887）昨（29）日宣布捐款新台幣1,000萬元至衛福部成立的「2025年丹娜絲風災募款專案」賑災專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，以善盡企業社會責任。

台新新光金控旗下銀行子公司台新銀行，為協助民眾災後重建，針對既有放款客戶，因天然／特定災害等重大不可抗力因素而導致無法履行契約時，將依個案受理客戶申請本金緩繳、本息緩繳或展延還款期限等紓困方案，以降低受災戶還款壓力。

台新新光金控旗下人壽子公司新光人壽表示，針對受災地區保戶提供「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等服務，保戶可直接至全國各地客戶服務櫃檯或主動洽詢業務服務人員申請前述五項服務，有相關問題亦可洽詢新光人壽客戶服務專線0800-031-115或使用新光人壽App線上客服功能。

台新新光金控另一家人壽子公司台新人壽，亦針對此次受災保戶啟動關懷機制，保戶可自災害發生日起三個月為止之新申請保單借款，可減免前六個月利息；受災保戶於本次災害發生日前已辦理之保單借款，則免收六個月保單借款利息。保戶申請保單補發亦免收工本費。

此外保單應繳日在本次災害發生日起三個月內（不含已在自動墊繳或停效中），以書面提出緩繳到期應繳保費申請（保費已繳者，不接受退費申請），將可緩繳至寬限期結束後三個月。保戶如有理賠需求，將優先處理以協助完成快速理賠。

台新新光金控秉持「取之於社會、用之於社會」的行善公益精神，針對近期天災釀成的重大災情捐款新台幣1,000萬元，盼能為受災區域提供即時援助，幫助災民儘早恢復日常生活。