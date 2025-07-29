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王道銀行全球布局+1 澳洲雪梨辦事處正式開幕…深化布局澳洲金融市場

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
王道銀行總經理李芳遠率領相關團隊出席王道銀行澳洲雪梨代表人辦事處開幕典禮，致詞時感謝各單位的協助與支持。圖／王道銀行提供
王道銀行總經理李芳遠率領相關團隊出席王道銀行澳洲雪梨代表人辦事處開幕典禮，致詞時感謝各單位的協助與支持。圖／王道銀行提供

王道銀行（2897）澳洲雪梨代表人辦事處29日正式舉辦開幕典禮，象徵王道銀行跨足澳洲金融市場的重要里程碑。

王道銀行是在2024年4月向金管會申請獲准設立澳洲雪梨辦事處，之後即積極向澳洲當局申請，29日辦事處正式開業，使王道銀行在海外繼設有香港分行、美國華信子銀行及中國大陸天津代表人辦事處等三家海外分支機構，以及子公司台灣工銀創投於今年初在新加坡成立「O-Bank Capital Asia」，跨足東南亞投資市場後，再添海外據點，有助王道銀海外業務獲利貢獻提升。

王道銀表示，今天王道銀雪梨辦事處開幕典禮邀請當地貴賓出席，包括駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉、澳洲新南威爾斯州議會友台小組主席Anthony Roberts、澳洲新南威爾斯州上議院副議長暨委員會主席Rod Roberts、澳洲新南威爾斯州議會友台小組共同主席暨律政廳副廳長Hugh McDermott等多位代表及金融同業，王道銀行總經理李芳遠亦率領相關團隊出席，表彰對於澳洲當地市場的重視。

李芳遠表示，澳洲是亞太地區重要經濟體，也是許多跨國企業布局的重點市場。透過成立雪梨代表人辦事處，王道銀行希望能在地深耕，服務更多澳洲的企業與台商，也期能成為銀行未來重要的發展樞紐。

王道銀行積極進行全球布局，在香港分行、美國子行華信銀行，以及創投子公司在新加坡成立「O-Bank Capital Asia」等，此次王道銀行雪梨代表人辦事處開業，將有助於王道銀行集團掌握澳洲市場環境與產業動態、協助王道銀行拓展國際金融業務商機，未來若升格分行後將成為王道銀行第二個重要海外分行。

根據金管會資料，目前國銀在澳洲設有分支機構的，包括台銀、合庫銀、一銀、華銀、兆豐銀、台企銀（2834）、玉山銀、台新銀等八家銀行共設有13家分行；以及中信銀、台北富邦銀設有代表人辦事處。

澳洲 雪梨 金管會 王道銀行

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