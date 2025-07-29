王道銀行全球布局+1 澳洲雪梨辦事處正式開幕…深化布局澳洲金融市場

王道銀行（2897）澳洲雪梨代表人辦事處29日正式舉辦開幕典禮，象徵王道銀行跨足澳洲金融市場的重要里程碑。

王道銀行是在2024年4月向金管會申請獲准設立澳洲雪梨辦事處，之後即積極向澳洲當局申請，29日辦事處正式開業，使王道銀行在海外繼設有香港分行、美國華信子銀行及中國大陸天津代表人辦事處等三家海外分支機構，以及子公司台灣工銀創投於今年初在新加坡成立「O-Bank Capital Asia」，跨足東南亞投資市場後，再添海外據點，有助王道銀海外業務獲利貢獻提升。

王道銀表示，今天王道銀雪梨辦事處開幕典禮邀請當地貴賓出席，包括駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉、澳洲新南威爾斯州議會友台小組主席Anthony Roberts、澳洲新南威爾斯州上議院副議長暨委員會主席Rod Roberts、澳洲新南威爾斯州議會友台小組共同主席暨律政廳副廳長Hugh McDermott等多位代表及金融同業，王道銀行總經理李芳遠亦率領相關團隊出席，表彰對於澳洲當地市場的重視。

李芳遠表示，澳洲是亞太地區重要經濟體，也是許多跨國企業布局的重點市場。透過成立雪梨代表人辦事處，王道銀行希望能在地深耕，服務更多澳洲的企業與台商，也期能成為銀行未來重要的發展樞紐。

王道銀行積極進行全球布局，在香港分行、美國子行華信銀行，以及創投子公司在新加坡成立「O-Bank Capital Asia」等，此次王道銀行雪梨代表人辦事處開業，將有助於王道銀行集團掌握澳洲市場環境與產業動態、協助王道銀行拓展國際金融業務商機，未來若升格分行後將成為王道銀行第二個重要海外分行。

根據金管會資料，目前國銀在澳洲設有分支機構的，包括台銀、合庫銀、一銀、華銀、兆豐銀、台企銀（2834）、玉山銀、台新銀等八家銀行共設有13家分行；以及中信銀、台北富邦銀設有代表人辦事處。