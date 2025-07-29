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丹娜絲風災重創中南部 國泰金控捐款2,000萬元助災區重建

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
丹娜絲颱風襲台重創中南部，造成嚴重災害損失與人民傷亡，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金29日宣布捐款新台幣2,000萬元予衛福部賑災專戶。圖／國泰金控提供
丹娜絲颱風襲台重創中南部，造成嚴重災害損失與人民傷亡，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金29日宣布捐款新台幣2,000萬元予衛福部賑災專戶。圖／國泰金控提供

丹娜絲颱風襲台重創中南部，造成嚴重災害損失與人民傷亡，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金（2882）29日宣布捐款新台幣2,000萬元予衛福部賑災專戶，以實際行動為災區重建盡一份心力，盼能幫助受災民眾早日重建家園、恢復正常生活。

國泰金控秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，除了伸出援手提供重建所需資源外，旗下子公司國泰人壽、國泰產險在颱風來襲時即於第一時間啟動關懷機制。國泰人壽保戶服務關懷機制，包含快速理賠服務、醫療理賠預付金、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸本息緩繳、免費保單補發等服務措施（申請期間：即日起至2025年9月30日止）。國泰產險則針對保戶住家因颱風受損，立即啟動快速理賠服務，並提供番石榴農作物「理賠即時通」服務。

國壽業務同仁也在第一時間展現溫暖行動，同為居住在災區的嘉義市同仁，自發性自行準備「關懷包」送至保戶家中，內含可即食食品、飲用水等，盡己之力提供生活物資與關懷陪伴；嘉義縣布袋鎮同仁，雖自家尚未完全修復，卻仍自發性投入救災行動，親手準備愛心便當，送給在第一線辛苦搶修的台電人員；台南新營地區行銷主管帶領團隊災區送暖，進行愛心便當捐贈，交予村里長帶進災區家戶，以實際行動傳遞「同理心」與「在地力量」。

國泰產險即時關注丹娜絲風災影響情形，並主動進行關懷，如保戶住家因颱風造成財產受損，只要符合水災災害救助種類及標準之受災保戶，立即啟動住宅颱風及洪水災害補償保險快速理賠服務，只要檢具相關理賠文件後，即可快速下款，協助民眾清理及恢復家園。另外，針對番石榴農作物保險保戶推出「理賠即時通」服務，只要達到理賠條件時，即可於隔日中午前收到符合申請理賠簡訊及郵件通知專屬服務，讓農民快速獲得充分保障。

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