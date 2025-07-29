金管會7月發文警示戶列管三大重點 最快12月將揭露銀行名單

金管會最快12月將揭露警示戶指標不合規銀行的名單。銀行局副局長王允中今指出，6月的警示帳戶監測，有3家列入觀察名單，但已和之前的3家有所變動，但並非全部洗牌，亦即，大約有1至2家已連續不合規；王允中指出，已在7月正式通知銀行最新的四大監控機制，依時程推算，倘若銀行遲未改善，最快12月會揭露名單。

銀行局7月對警示帳戶相關機制調整之後，已通知銀行，四大新措施包括了：1. 倘若最近4個月，有3個月列觀察名單，會由總經理及打詐督導主管來會說明；2. 最近五個月有四個月列入觀察名單，則由董總到會說明；3. 若說明完之後，當月起，若連續二個月被列入觀察名單，就會揭露，亦即，連續七個月入列觀察名單就會被揭露；4. 揭露之後，倘若又連續二個月未在觀察名單，將可望被移除在揭露名單。

銀行局所訂定的銀行警示帳戶觀察二大指標，分別為當月警示帳戶占比除以存款帳戶占比，和該銀行的警示帳戶新增戶數月增率除以同業的警示帳戶平均月增率，當2個比率同時大於100%，就會列入觀察名單。金管會是從4月開始實施（4月檢視3月數據）警示戶二大指標觀察新制，對此王允中指出，倘若依照上述的4個月+5個月觀察期間來計算，倘若銀行名單被公布，最快會在12月。王允中也釋疑，上述的4個月、5個月觀察期間，銀行同時符合二大指標被入榜的月份不見得要連續。

換言之，倘若改善期間不夠久，才除名之後又再度入榜，董總和打詐主管就會來喝咖啡。至於網友抨擊，只是和朋友吃飯分擔飯錢，就被打入警示戶，王允中也說，分享飯錢不論用電支或匯款，都絕對是中性的，不會因為選哪個工具而列為警示戶。他強調，對於原因，一定要找執法機關，因為銀行是由於警察機關通報才列為警示帳戶，要找警政單位才能知道原因如何才能解除。