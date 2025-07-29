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王道銀雪梨代表人辦事處開幕 強化台商澳洲企業服務

中央社／ 台北29日電

王道銀行位於澳洲雪梨的代表人辦事處，今天正式舉辦開幕典禮，王道銀總經理李芳遠表示，澳洲是亞太地區重要經濟體，透過成立雪梨代表人辦事處，希望能服務更多澳洲企業與台商，也盼此據點能成為銀行未來重要的發展樞紐。

王道銀行雪梨代表人辦事處今天舉辦開幕典禮，王道銀指出，典禮邀請多位貴賓共襄盛舉，包括駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉、澳洲新南威爾斯州議會友台小組主席羅伯茲（Anthony Roberts）、澳洲新南威爾斯州上議院副議長暨委員會主席羅伯茲（Rod Roberts）、澳洲新南威爾斯州議會友台小組共同主席暨律政廳副廳長麥德莫特（Hugh McDermott）等多位代表及金融同業，

王道銀表示，李芳遠亦率領相關團隊出席典禮，顯示對於澳洲當地市場的重視。李芳遠指出，澳洲是亞太地區重要經濟體，也是許多跨國企業布局的重點市場，透過成立雪梨代表人辦事處，王道銀行希望能在地深耕，服務更多澳洲的企業與台商，也期能成為銀行未來重要的發展樞紐。

王道銀指出，目前除在香港設有王道銀行香港分行外，在美國另有子行美國華信商業銀行，服務加州當地客戶；同時子公司台灣工銀創投亦於今年初在新加坡成立「O-Bank Capital Asia」，跨足東南亞投資市場。

王道銀表示，此次雪梨代表人辦事處開業，將有助於王道銀行集團掌握澳洲市場環境與產業動態、協助王道銀拓展國際金融業務商機，未來若升格分行後將成為王道銀第2個重要海外分行。

澳洲 雪梨 王道銀行

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