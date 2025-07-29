泰柬爆軍事衝突 金管會統計金融三業加基金總曝險2788.59億等值台幣

泰柬爆發軍事衝突，金融三業在當地的曝險受高度矚目，金管會最新統計，合計金融三業加上基金的曝險，截至今年六月底，泰國為1779.93億等值台幣、柬埔寨為1008.66億元，合計共2788.59億元，其中，投信業者所發行基金在柬國的投資曝險已降為0。

銀行局副局長王允中指出，全體國銀共有10家國銀在泰國設點，總共有90處據點。其中，台銀、一銀、華銀、上海商銀，國泰世華，輸銀，玉山，台新，中信等九家在泰國設辦事處、兆豐、中信銀亦有2家子銀行，其中，中信71家、兆豐4家，另外中信在泰國還有4家分公司。

王允中表示，統計顯示近三年獲利在泰國的獲利，分別為113年台幣18.9億，112年30.6 億 111年為31.54億元；泰國曝險金額截至六月底為1106億元，較113年同期的1221億元，減少115億元，減少9.4%；柬埔寨則曝險1004億，較去年同期1299億減少295億元，減少22.7%。王允中並分析，減少的部位，主要以拆存為主，減少107億元。今年六月底，拆存為107億，授信450億、投資549億，而去年六月底分別為171億、518億、530億。至於柬國，今年六月分別為104億、613億、287億，去年六月底分別為139億、997億、163億。目前全體國銀在泰國與柬國的曝險對海外總曝險比重，分別占比0.82%及0.74%

王允中指出，銀行局對國銀的海外營運，都已有一定的風控機制，包括要求銀行設立專責單位作風控、提高備抵呆帳，檢視風險胃納及風險機制，並監控海外曝險變化，來掌握海外營運風險；至於個別區域事件，銀行局亦會提醒銀行滾動性檢討強化風控措施，尤其要重視員工在海外的人身安全。

在保險業方面，蔡火炎指出，今年六月底投資至泰國金額合計為575.13億，相較去年628.15億已下降53億；柬國今年六月投資金額為0.89億元，均為產險業投資，去年同期為0.99億元，保險局已特別發文要保險業者在投資時注意地緣政治風險，內部要有呈報措施。至於泰國投資標的，蔡火炎指出，主要仍以固定收益商品為主，不見得只有主權債，也包括公司債，目前了解較沒有不動產類投資。

高晶萍指出，證券商有在泰國及柬埔寨投資，券商今年六月底為62.56億，占證期業曝險0.79%，柬國為3.77億，占淨值為0.048%；基金的曝險，114年六月底，投資泰國標的為36.24億，63檔基金，占投信基金9兆多規模約0.037%，去年同期分別為38.82億、68檔、占比8兆多全體基金規模比重0.046%，截至六月底已沒有投資柬國金額，去年六月底為3.44億，10檔，占比0.004%。