對等關稅、台幣升值雙殺 企業國內外募資量創五年新低

對等關稅和台幣升值雙殺，企業國內外募資量創五年來新低水準。據金管會今日公布最新統計顯示，今年上半年的公開發行公司在國內外募資量，不論是從件數或金額，都創110至114年，近五年來同期的新低，證期局分析，對等關稅衝擊和台幣升值效應為最主要的二大原因。

證期局副局長高晶萍也說明，公發公司都會考量使用工具及成本，包括這幾年營收獲利創新高及次高，營運資金充足，也會使其對外籌資及舉債誘因降低，而上述的關稅及台幣升值等因素，也會使企業在現有資金夠用的情況下，對於舉債募資相對保守，使公司處於觀望階段，致籌資件數與金額減少。

高晶萍說，雖然目前在資本市場舉債利率低，但關稅的變數、台幣升值使海外獲利轉換為台幣來合併計算時將縮水，會令企業對於發動募資更保守評估，其中的主要原因，也包括台幣升值已會造成海外獲利衝擊，而辦理現金增資的同時也使股權增加，相對更稀釋未來的盈餘，將影響獲利更多，這些企業都會考量。

金管會今日發布最新統計指出，114年上半年度公開發行公司國內募資申報生效案件計有160件，金額為3160.77億元，加上海外募資申報生效案件計1件，金額251.25億元，籌資申報生效案件總計有161件，金額為3412.02億元，較113年同期193件，金額4605.38億元，件數減少16.58%，金額減少25.91%。

統計也顯示，114年上半年度公開發行公司辦理私募案件共45件，金額為458.34億元，占公私募合計金額之比重為11.85%，較113年同期56件，金額為1,420.15億元，件數減少19.64%，金額減少67.73%，主要為113年台灣電力股份有限公司發行私募普通股1001億元，其募資金額較大所致。

此外，114年上半年度公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額之92.63%，海外募集金額占總募集金額之7.37%，顯示企業仍以國內募集資金為主。而114年上半年度公開發行公司辦理國內現金增資及發行公司債資金用途以償還債款為大宗。

113年的償還借款比率為40.96%，比起112年的26.76%高出很多。對此高晶萍也說明， 112年償債金額的比重減少較多，是因為113上半年有不少大型金融業發債增資，因此發債增資比率來到47.1%，比112年度為21.47%9高出甚多，當時113年上半年大型金融業發債，也算在充實營運資金，一般而言，償債占募資比率都介於40%至50%。

而融資之後企業投入擴充廠房設備占比23.87%，為近五年的同期第三高，前二高為110上半年為37.19%，和111年的上半年27.99%；對此高晶萍也進而指出，融資之後的擴廠金額，不見得代表企業用於擴廠的全部金額，因為公司擴廠的資金，但也可能透過銀行聯貸，而非向資本市場募資。