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市場等待關稅翻牌 新台幣重貶1.83角跌破29.7元！交易員見這事驚呼

中央社／ 台北29日電
新台幣兌美元今天收盤收29.706元，重貶1.83角，改寫7月以來最低價，且單日下挫0.62%，淪最弱亞幣。記者侯永全／攝影
新台幣兌美元今天收盤收29.706元，重貶1.83角，改寫7月以來最低價，且單日下挫0.62%，淪最弱亞幣。記者侯永全／攝影

8月1日關稅大限將至，台灣對等關稅稅率遲未出爐，市場情緒不安，外資又加大匯出力道，新台幣兌美元今天收盤收29.706元，重貶1.83角，改寫7月以來最低價，且單日下挫0.62%，淪最弱亞幣。

7月以來，美國總統川普陸續公布各國談判後的對等關稅稅率，日本、歐盟、菲律賓、印尼相繼達成協議，日本及歐盟更談到15%，引發台灣壓力。新台幣從月初的29.1元一路走弱，昨（28）日貶破29.5元重要心理關卡後，今天貶勢加劇，迅速跌破29.6、29.7元價位。

外匯交易員坦言，按照過往經驗，新台幣每5角是一道重要關卡，買賣雙方會在此拉鋸一段時間，沒想到昨天新台幣才貶破29.5元，今天又闖過29.7元，「貶值速度比想像中還快」。

外匯交易員分析，國際美元從97元衝到98.5，漲幅蠻大，因此亞幣今天普遍走弱，不過新台幣還有另外3個壓力，一是正值股利發放旺季，外資持續匯出股利，二是關稅大限將至，台灣卻遲未翻牌，市場操作保守，台股今天下跌逾200點，午後明顯看到外資加大匯出力道，資金先行回防。

第三，月底出口商拋匯需求放大，但眼見新台幣匯價趨貶，出口商拋匯價位向上調整，甚至期待29.8元，新台幣缺乏踩煞車的力道，因而加速貶值。

新台幣兌美元今天開盤價為29.57元，而後一路下挫，收在最低29.706元，台北及元太外匯市場總成交金額則爆出19.665億美元的大量。

外匯交易員指出，台灣對等關稅稅率遲未公布，又有半導體關稅的烏雲籠罩，對於台灣偏向利空，不過關稅8月1日生效，本週結果應會出爐，加上聯準會週四舉行利率決策會議，也是市場矚目重點，預料本週局勢明朗化，台灣股匯市消化事態發展後，將回歸基本面整理。

關稅 外資 新台幣 外匯市場

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