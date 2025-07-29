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元大人壽將辦理20億元現金增資 強化財務結構

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大金（2885）29日公告，代子公司元大人壽決議辦理現金增資案，將發行新股2億股，每股面額新台幣10元，發行價格亦為10元，增資總金額達20億元，資金來源由元大金控全額出資。

本次現金增資為元大金控百分之百持有之子公司元大人壽進行的資本強化措施，此次增資將用於充實營運資金、強化財務結構，並提升資本適足率與淨值比率，以因應未來業務發展與監理要求。由於元大金控為元大人壽唯一股東，因此此次新股將採100%由母公司認購，未涉及員工或公開市場認購安排。

根據公告內容，此次發行的新股其權利義務與既有股份相同，未採總括申報發行方式，亦無畸零股或逾期未認購股份之處理情況。本次增資為集團資本規劃的一環，有助於鞏固壽險事業體質與長期經營穩健。

增資 元大金控 元大人壽 資本適足率

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