國壽環宇大樓12月落成 獲全球不動產永續評鑑GRESB全台唯一滿分殊榮

國泰人壽長期深耕不動產永續開發與轉型，預計今年12月落成的「國泰人壽環宇都更案」，榮獲全球房地產永續基準指標GRESB評鑑(Global Real Estate Sustainability Benchmark)全台唯一滿分，與國泰金融中心雙雙取得該評鑑最高榮譽「全球暨區域領導等級」。國壽更連續兩年榮獲保險業亞洲獎IAA(Insurance Asia Award)之「年度永續獎」，穩坐亞洲保險業永續標竿。

GRESB評鑑於2024年共有2,223個投資組合參與評鑑，橫跨80個市場，受評鑑總資產價值超過7兆美元，「國泰人壽環宇都更案」自眾多新建案中脫穎而出，不僅取得滿分與5星最高評等，更是台灣首座獲得「全球與區域領導等級」殊榮的商辦新建案。該案由國泰人壽自主開發，規劃初期即導入多項國際級永續標章設計準則，致力於打造台北具永續指標性的頂級商辦。

為進一步實踐永續願景，國泰人壽推動「IOT綠色生態圈」計畫，從投資(Investment)、營運(Operation)、科技(Technology)三大面向出發，發揮綠色金融的關鍵影響力。繼2024年國壽台中烏日大樓取得台灣首棟通過「淨零建築」(Net Zero Buildings)，國壽更推動全資產能效改善計畫，積極邁向全數資產達到二級以上能效，讓淨零減碳不只是口號。

今年5月，土耳其環境及永續資源部率領的經貿參訪團，實地參訪國泰人壽台中烏日的淨零大樓，由國壽副總經理郭文鎧親自接待並分享建築節能經驗，包括透過複層立面降低熱負荷、導入空調與照明分區控制系統，以及於屋頂設置太陽能板等設計，有效提升能源使用效率，成為國際交流的經典案例。

此外，國泰人壽積極推動「hub新型態辦公服務」，以數位、數據及技術翻轉既有業務模式，將永續經營融入商辦解決方案。串接空間設施、物管服務、營運數據、跨域佈點等系統，不只提供靈活彈性休憩空間，更搭配智慧監測設備與智慧電表實現全建物節能減碳，協助租戶即時掌握環境數據，有效落實永續治理。此服務亦會導入環宇大樓，成為全台最大hub服務場域。