保險事業發展中心慶40周年 持續以「兩大核心」為使命

財團法人保險事業發展中心於29日舉行40周年感恩茶會，金融監督管理委員會主委彭金隆、保險局局長王麗惠、副局長陳清源、保發中心多位歷任董事長、總經理幾乎全員到齊以及周邊單位包含產壽險公會、保經代公會、地震基金、特補基金、安定基金及評議中心等多位貴賓代表蒞臨，一同分享見證本中心發展歷程以及重要業務成果，場面溫馨。

保險事業發展中心指出，中心成立於1985年7月1日，以促進保險事業之健全發展，增進社會大眾、被保險人與保險人的共同利益為宗旨。在歷任董事長及總經理的帶領下，中心對於促進保險產業發展及深耕養成保險專業人才已奠定良好基礎。

在邁入40周年之際，保險事業發展中心將持續秉持保險專業智庫之使命，以提升「保險專業化」及增進「保險知識普及化」為兩大核心，架構完善保險市場之資訊交流平台，宣導正確風險管理與保險金融常識，提升對消費者權益之保護，以及透過保險專業研究、保險精算及統計數據分析，協助產業研擬發展策略與監理機關增進監理效能等，建立公私部門協力之良好夥伴關係。

同時，研析國際保險資料以導引國內保險事業發展趨勢，並培育保險專業及國際人才，發揮與時俱進的專業技能，為保險事業永續發展而努力。