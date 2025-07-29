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金管會開放數位保險公司申請 五路人馬有興趣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會開放數位保險公司申請，五路人馬有興趣。圖／本報資料照片
金管會開放數位保險公司申請，五路人馬有興趣。圖／本報資料照片

為引進創新科技參與保險市場，金管會開放設立「數位保險公司」，並將於近日發布修正條文及配套的7項行政規則，金管會亦透露，目前透過監理門診的了解，包括產壽險、保經代公司，有五路人馬有興趣申請數位保險公司。

根據金管會最新要求，數位保險公司自開始營業次年度起至設立許可函所定期間內，經主管機關核准的創新型保險商品與服務相關保險費收入或銷售件數，每年應達所有保險商品總保險費收入或總銷售件數的20%，並於每年度結算日起2個月內向主管機關申報相關數據，且若資本不足，大股東也必須增資，同時金管會在審核時，大股東增資能力將為重點之一。

此外，最近1年資本適足比率應符合標準或公平待客原則評核結果應為業界前80%等資格條件的限制，以利設立未滿1年的數位保險公司辦理網路投保業務，產險資本額門檻為5億、壽險為10億。

金管會表示，國內保險市場雖然已經有許多保險公司，且不乏積極投入創新之業者，但為加速保險科技創新，營造更有利營運創新條件，因此決定開放設立數位保險公司，期望藉由創新營運模式引進，突破傳統保險公司的思維，以提升經營效率與消費者權益，金管會歡迎具備一定獨特創新經營模式的團隊申請設立數位保險公司；蔡火炎也指出，數位保險公司和純網保仍有不同，會許可作線下業務，最大重點是要能創新。

保險 增資 金管會

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