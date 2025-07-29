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金管會開放保險業投資公建及社福比重至15% 目標引4.88兆保險資金助陣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會開放保險業投資公建及社福比重至15% ，目標再引流4.88兆保險資金助陣。圖／本報資料照片
金管會開放保險業投資公建及社福比重至15% ，目標再引流4.88兆保險資金助陣。圖／本報資料照片

金管會今日宣布，配合「兆元投資國家發展方案」及「亞洲資產管理中心計畫」推動措施，並參酌「金融行動創新法規調適平台」的建議，為引導鼓勵保險業資金辦理公共及社會福利事業投資，已研擬「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」修正草案，將於近期內依法辦理預告，預計10月底之前上路，其中，保險業對於公建、社福事業、專案投資等三大領域的投資限額再放寬，從現行保險資金比重的10%拉高至15%，不過單一投資案的比率仍不得超過5%。

保險局此次的修法，將保險業辦理專案運用、公共及社會福利事業的投資限額，由投資總額不得超過該保險業資金的10%提高至15%，保險局副局長蔡火炎指出，10%提高至15%的比例提高之後，最大上限可再增加1兆6300億資金來投入公建，這也要由保險業找到合適案源，來決定真正的投資金額增加多寡。

蔡火炎說，至六月底止，保險業投資至專案運用及社會福利事業金額，共6232億，大約占總投資比率的0.46%，倘若以現行法規限制10%來看，保險業可再加碼空間為3.25兆，再加上1.63兆，可增加的金額更高達4.88兆，舉例來說，包括都更案、觀光旅館業、廢棄物處理行業等，都為保險業投資案源之列，未來仍有新的案源，例如再生水、倉儲等，可再進行投資。至於新的基建案源範圍，則要由國發會討論之後訂定。

基礎建設的風險係數，若屬於公建，則風險係數為1.28%，但非公建的係數則不能適用1.28%，會再討論來決定合適的係數。蔡火炎進而說明，基礎建設的範圍，比公共投資範圍更大，也正好和促參法裡政府主辦的基建重疊，例如資料中心等大數據中心，應可納為基建範圍之內，倘若是依促參法辦理的資料中心，由中央或地方政府興建，則可視為公建。

至於財團法人由於是捐贈的，蔡火炎說明，收益不像投資收益再回收，因此不符合保險業投資標的範圍。

保險 國發會 金管會 基礎建設

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