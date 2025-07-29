土銀發行可持續發展債券10億元 力拚綠色金融
土地銀行響應「綠色及轉型金融行動方案」政策，7月29日發行第五檔可持續發展債券，本次額度為新台幣10億元，發行年期為3年，票面利率為1.72％，所募資金將全數用於綠色投資以及社會效益投資計畫，展現土地銀行的ESG（環境、社會與公司治理）行動力。
依循國際資本市場協會之可持續發展債券指引，土地銀行自2021年發行首檔可持續發展債券10億元（5年期），2022年推出16億元（5年期）、9億元（3年期）兩檔次、2024年發行第四檔10億元（3年期），加上本次，土地銀行累計已發行五檔可持續發展債券，流通在外規模攀升至55億元。
除本次發行之額度外，土地銀行已發行45億元可持續發展債券，其中30億元用於數千戶的社會住宅興辦計畫，另外15億元用在再生能源、能源科技及各項社會效益投資計畫，協助我國實踐居住正義、提升能源安全與強化社會韌性。
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