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AI推升美股屢創新高 鉅亨買基金：續留場內把握AI長線紅利

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，在這場前所未有的技術轉型中，投資人應將目光放遠，以長線視角擁抱AI帶來的資本成長新契機。圖／路透
「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，在這場前所未有的技術轉型中，投資人應將目光放遠，以長線視角擁抱AI帶來的資本成長新契機。圖／路透

美股屢創新高，AI科技股成為主要推升動能。儘管面對快速上漲的市場，不少投資人猶豫是否還要進場，或趁高點獲利了結？「鉅亨買基金」表示，AI帶動的並非短期炒作，而是深層結構性變革的起點。每一次創新高，都可能是下一輪產業升級的起跑點。對投資人而言，現在並非離場時刻，而是應將目光放遠，持續留在場內，才能把握住AI長線紅利。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，根據歷史數據，道瓊工業指數首次上漲十倍花了58年，第二次縮短為31年，第三次僅需14年。這些轉折背後，無一不是科技革命所帶來的生產力飛躍。如今，AI不僅能自主學習，還能不斷優化自身，觸發資料飛輪效應，進一步強化其應用效率與價值。AI使用人數越多，數據愈豐富、學習能力愈強，形成正向循環。隨著這波AI革命持續擴大，未來股市十倍成長所需的時間有望大幅縮短，財富擴張進程也將加速。

張榮仁指出，從大型語言模型到仿人機器人，AI正快速進入自動化與自我進化的新階段，改變的不只是產業生態，更牽動人類文明的走向。業界預期，若AI結合自動化與太空技術，人類有望在數十年內實現月球自動化生產線的夢想，大幅提升生產力與算力效率。在這場前所未有的技術轉型中，投資人應將目光放遠，以長線視角擁抱AI帶來的資本成長新契機。

面對AI所引爆的加速時代，投資不僅需要前瞻眼光，更需要務實策略。張榮仁建議，投資人不必糾結高點與否，關鍵在於是否有持續參與未來成長的機會。以持續創新高的盤勢來看，單筆投入風險的確較大，可以善用具定期定額及逢低自動加碼功能的自動化投資機制「超底王」，持續建立投資部位。建議可持續關注AI、半導體、自動化等關鍵領域的基金，善用科技驅動的紅利，才能在全球競爭日益激烈的時代，穩健把握資本成長的長期契機。

AI 美股 半導體 道瓊工業指數

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