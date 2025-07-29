600萬卡友看過來！國泰世華CUBE信用卡聯手Uber 推四大優惠

擁有600萬卡友國泰世華CUBE信用卡與全球領先移動及外送平台Uber/Uber Eats跨界強強聯手，將於8月為卡友推出四大限定禮遇，包括第一、Uber One第一年訂閱899元專屬優惠價格；第二、訂閱CUBE信用卡專屬Uber One會員優惠，再享指定消費最高10.3%小樹點(信用卡)回饋；第三、攜手「國泰優惠CUBE Rewards App」提供VIP會員及一般會員卡友使用299點及499點小樹點(信用卡)兌換用於送機行程之Uber抵用券及贈送之乘車優惠，最優25折可兌換抵用券及優惠；第四、國泰世華全信用卡卡友皆享2個月Uber One會員免費試用，提供卡友便利且回饋豐厚的消費體驗。

國泰世華銀行觀察，民眾對即時交通與美食的需求持續攀升，去(2024)年卡友於Uber App或Uber Eats App的刷卡消費金額較前一年成長逾四成，成長動能強勁。因此，為持續提供卡友更便利的消費體驗，CUBE信用卡8月1日起與Uber/Uber Eats展開深度策略合作，為卡友量身打造一系列專屬優惠禮遇。

8月1日起至今年12月31日，CUBE信用卡卡友訂閱Uber One會員第一年僅需新台幣899元(原價1,200元)，成為會員後可立即體驗Uber Eats訂單滿額享0元外送費、Uber指定乘車優惠等獨家好康，幫CUBE信用卡友省時又省錢；除此之外，訂閱CUBE信用卡專屬Uber One會員優惠的卡友更享為期12個月的Uber及Uber Eats消費加碼回饋最高7%，搭配切換指定權益最高享10.3%小樹點(信用卡)回饋，卡友滿足日常叫車與外送消費需求之餘，還能獲得超值回饋。

同時，暑假期間看準國人瘋出國旅遊趨勢，國泰世華更攜手「國泰優惠CUBE Rewards App」放大點數價值，活動期間，國泰世華銀行為卡友提供小樹點超值兌點優惠，若卡友為國泰優惠的VIP會員，即可用299點小樹點(信用卡)的超值價兌換總價值新台幣1,200元的Uber機場(送機)抵用券及乘車優惠，一般會員之卡友亦可用499點小樹點(信用卡)兌換Uber抵用券及乘車優惠，以專屬優惠價格使用Uber叫車前往抵達全台指定機場，輕鬆享受舒適出遊體驗。

國泰世華銀行進一步表示，此次合作也將開放國泰世華全信用卡卡友透過專屬連結索取兩個月的Uber One免費試用資格，感受便利的消費體驗。國泰世華秉持「以客戶為中心」的理念，依市場動態與客戶需求，持續與知名商戶合作推出有感優惠禮遇，致力提升客戶尊榮消費體驗，打造全方位及高品質的金融服務。