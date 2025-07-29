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新台幣連貶破兩關卡重挫1.83角 股匯雙殺

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯率29日受到明顯壓力，開盤即貶至29.57元，為當日最高價，收盤價則跌至29.706元，創當日最低價，連續貶破29.6與29.7兩道整數關卡，收盤貶值1.83角，再創7月以來新低匯價。示意圖。圖／本報資料照片
新台幣匯率29日受到明顯壓力，開盤即貶至29.57元，為當日最高價，收盤價則跌至29.706元，創當日最低價，連續貶破29.6與29.7兩道整數關卡，收盤貶值1.83角，再創7月以來新低匯價。示意圖。圖／本報資料照片

美國最新公布的經濟數據提振市場對美國經濟的信心，美元指數走強，加上市場觀望台美關稅動向，新台幣匯率29日受到明顯壓力，開盤即貶至29.57元，為當日最高價，收盤價則跌至29.706元，創當日最低價，連續貶破29.6與29.7兩道整數關卡，收盤貶值1.83角，再創7月以來新低匯價。

台灣罷免投票政治面事件告一段落，市場焦點迅速回歸至國際金融情勢與基本面消息。匯銀主管指出，儘管台美關稅議題尚未明朗，但市場反應已逐漸趨於理性與淡化，投資人多採取觀望態度，靜待實際稅率揭曉。一旦稅率高於預期，預料將對新台幣形成進一步貶值壓力；反之，若稅率低於預期，新台幣則有機會小幅回升。不過整體而言，匯率變動將是間接反映，應會先由台股市場率先反應，再轉移至外匯市場。

29日外資動向也顯示市場轉趨保守，外資單日賣超達164.56億元，終止連續10個交易日買超紀錄。台股亦受影響大幅拉回，終場下跌211.46點，收在23,201.52點，跌幅0.9%。

台股 新台幣 台幣匯率 美國經濟

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