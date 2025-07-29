台美關稅傳聞多…台幣重貶1.83角 創一個半月新低
台幣兌美元匯率今（29）日重貶1.83角，終場收在29.706元，單日連破29.6及29.7元兩道關卡。
台幣匯率創下6月11日以來，一個半月來的低點。匯銀主管表示，台幣近期趨弱，主要因為台美關稅協議即將出爐，但就各方消息來說，台灣很可能取得15%-20%的稅率，相較日本、歐盟15％稅率來說沒有優勢，加上前波台幣升值太凶，出口商叫苦連天。因此，央行適度讓台幣走貶，一定程度緩和廠商壓力。
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