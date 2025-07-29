快訊

林德福罷免案「1開票所票數填反」 新北選委會解釋票數錯置原因

前任住持捲極樂醜聞…少林寺宣布由「他」接任 是全國人大代表

獨／海軍承德艦海試 啟動新型中程區域搜索雷達影像曝光

台美關稅傳聞多…台幣重貶1.83角 創一個半月新低

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣兌美元匯價今天重貶1.83角，收29.706元，創一個半月新低。圖／本報資料照片
新台幣兌美元匯價今天重貶1.83角，收29.706元，創一個半月新低。圖／本報資料照片

台幣兌美元匯率今（29）日重貶1.83角，終場收在29.706元，單日連破29.6及29.7元兩道關卡。

台幣匯率創下6月11日以來，一個半月來的低點。匯銀主管表示，台幣近期趨弱，主要因為台美關稅協議即將出爐，但就各方消息來說，台灣很可能取得15%-20%的稅率，相較日本、歐盟15％稅率來說沒有優勢，加上前波台幣升值太凶，出口商叫苦連天。因此，央行適度讓台幣走貶，一定程度緩和廠商壓力。

日本 匯銀 關稅 台幣匯率 美元匯率

延伸閱讀

關稅傳22％台股急殺反是絕佳買點！郭哲榮：消息過度反應根本沒什麼好擔心

關稅22％傳聞再起…台股急殺逾300點！「韓國25％照樣漲我們在跌什麼」？

為加薩情勢施壓 歐盟擬暫停提供以色列新創資金

貿易承諾畫大餅？歐盟對美能源採購遭質疑不可行

相關新聞

金管會開放數位保險公司申請 五路人馬有興趣

為引進創新科技參與保險市場，金管會開放設立「數位保險公司」，並將於近日發布修正條文及配套的7項行政規則，金管會亦透露，目...

金管會開放保險業投資公建及社福比重至15% 目標引4.88兆保險資金助陣

金管會今日宣布，配合「兆元投資國家發展方案」及「亞洲資產管理中心計畫」推動措施，並參酌「金融行動創新法規調適平台」的建議...

土銀發行可持續發展債券10億元 力拚綠色金融

土地銀行響應「綠色及轉型金融行動方案」政策，7月29日發行第五檔可持續發展債券，本次額度為新台幣10億元，發行年期為3年...

AI推升美股屢創新高 鉅亨買基金：續留場內把握AI長線紅利

美股屢創新高，AI科技股成為主要推升動能。儘管面對快速上漲的市場，不少投資人猶豫是否還要進場，或趁高點獲利了結？「鉅亨買...

600萬卡友看過來！國泰世華CUBE信用卡聯手Uber 推四大優惠

擁有600萬卡友國泰世華CUBE信用卡與全球領先移動及外送平台Uber/Uber Eats跨界強強聯手，將於8月為卡友推...

台美關稅傳聞多…台幣重貶1.83角 創一個半月新低

台幣兌美元匯率今（29）日重貶1.83角，終場收在29.706元，單日連破29.6及29.7元兩道關卡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。