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全台在籍移工人數突破83萬人 北富銀新推出四國語系服務指南

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台北富邦銀行與One-Forty攜手推動移工金融教育，製作四國語系「銀行常用服務使用指南」，降低語言溝通門檻，提升移工使用正規金融服務的信心。台北富邦銀行／提供
台北富邦銀行與One-Forty攜手推動移工金融教育，製作四國語系「銀行常用服務使用指南」，降低語言溝通門檻，提升移工使用正規金融服務的信心。台北富邦銀行／提供

受少子化與高齡化影響，台灣勞動人口持續減少，外籍移工已逐漸成為支撐社會和經濟穩定運作的新力量。為維護移工族群金融權益，台北富邦銀行即日起於全台分行推出以印尼語、菲律賓語、越南語及泰語等四國語言編纂的「銀行常用服務使用指南」，協助在台移工更輕鬆、便利地使用銀行服務，打造包容且友善的金融環境。

目前全台在籍移工人數已突破83萬人，根據北富銀與長期深耕移工教育的非營利組織One-Forty移工教育文化協會於2024年共同進行的調查顯示，語言障礙是移工在金融生活中面臨的主要挑戰之一，包括44%的移工認為語言隔閡與資訊不透明是防範金融詐騙時的最大困難；另有逾三成移工因無法理解金融服務內容而轉向地下金融管道，進一步提高了遭遇詐騙的風險。

以提升移工金融素養與資產安全為目標，北富銀攜手One-Forty合作編撰四國語系的「銀行常用服務使用指南」。指南內容涵蓋開戶、銷戶、存提款、轉帳等常見金融服務情境，並以圖像為主、文字為輔的方式呈現，內容清晰易懂且具實用性。指南中亦對照列出中文與移工母語的關鍵資訊，方便行員在與外籍客戶解說時進行對照，確保溝通內容正確。

為貼近使用者真實需求，指南製作過程中特別邀請來自印尼、越南、泰國與菲律賓的移工朋友擔任體驗顧問，親赴北富銀分行實地體驗開戶、密碼變更、ATM操作、帳戶銷戶等完整流程，並即時提供回饋與建議，協助銀行優化指南內容與服務流程。

北富銀副總經理郭佳綾表示，北富銀秉持多元、平等與共融的DEI精神，致力打造友善金融環境。繼2024年發布移工金融調查，並製作中文印尼雙語金融教育桌遊與理財影片、四國語系防詐指南後，今年更進一步推出以四國移工母語編寫的服務使用指南，期望能降低語言造成的門檻，讓移工在台灣也能自主享有便利安全的金融服務。

One-Forty創辦人陳凱翔亦高度肯定此指南的推出。他指出，語言一直是移工在台生活與理財的一大挑戰，過去許多移工因語言不通，只能被動尋求代辦或使用非正式管道，不僅成本高，亦潛藏諸多風險。如今透過這份指南，移工能更容易取得正確金融資訊並依指引辦理業務，有助提升其使用正規金融服務的信心與意願。陳凱翔也感謝北富銀近年投入大量資源推動移工金融教育與友善服務，透過企業與公益組織的跨域合作，有效擴大影響力，嘉惠更多有需要的移工朋友。

透過多元策略推動普惠金融，北富銀成功拉近金融服務與不同族群間的距離。未來，北富銀將持續整合企業內外資源，創新服務模式，擴大對多元族群的金融教育與協助，攜手各界推動跨文化友善金融環境，期望讓生活在台灣的每一個人都能享有平等、便捷的金融服務，邁向多元共融的和諧社會。

移工 印尼 越南 泰國 北富銀 菲律賓 台北富邦銀行

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