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台新新光金控捐款1000萬 偕同銀行、人壽子公司助災區重建家園

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控宣布捐款1,000萬元，助災區重建家園。台新新光金控／提供
台新新光金控宣布捐款1,000萬元，助災區重建家園。台新新光金控／提供

近期受颱風及西南氣流影響導致連日豪雨，使得臺灣中南部出現嚴重淹水、房屋破損等情事。台新（2887）新光金控29日宣布捐款新臺幣1,000萬元至衛生福利部成立的「2025年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，以善盡企業社會責任。

台新新光金控旗下銀行子公司台新銀行，為協助民眾進行災後重建，針對既有放款客戶，因天然/特定災害等重大不可抗力因素而導致無法履行契約時，將依個案受理客戶申請本金緩繳、本息緩繳或展延還款期限等紓困方案，以降低受災戶還款壓力。

台新新光金控旗下人壽子公司新光人壽表示，針對受災地區保戶提供「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等服務，保戶可直接至全國各地客戶服務櫃檯（據點明細請洽新光人壽官方網站）或主動洽詢業務服務人員申請前述五項服務，有相關問題亦可洽詢新光人壽客戶服務專線0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。

台新新光金控另一家人壽子公司台新人壽，亦針對此次受災保戶啟動關懷機制，保戶可自災害發生日起三個月為止之新申請保單借款，可減免前六個月利息；受災保戶於本次災害發生日前已辦理之保單借款，則免收六個月保單借款利息。保戶申請保單補發亦免收工本費。

此外，保單應繳日在本次災害發生日起三個月內（不含已在自動墊繳或停效中），以書面提出緩繳到期應繳保費之申請（保費已繳者，不接受退費申請），將可緩繳至寬限期結束後三個月；保戶如有理賠需求，也將優先處理以協助完成快速理賠。

台新新光金控秉持「取之於社會、用之於社會」的行善公益精神，善盡企業社會責任，針對近期天災釀成的重大災情捐款新臺幣1,000萬元，盼能為受災區域提供即時援助，幫助災民儘早恢復日常生活。

保單 淹水 新光人壽 西南氣流 台新新光金控

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